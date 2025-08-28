Deux De Bruyne pour le prix d'un : le fils de KDB évoluera aussi à Naples

Il a encore un long chemin à parcourir avant de marcher dans les traces de son illustre père, mais le fils de Kevin De Bruyne est aussi footballeur. Il évoluera au sein d'une académie dans la région de Naples cette saison.

La famille a toujours été très importante pour Kevin De Bruyne, qui a placé le bien-être de sa femme et ses enfants au centre de son choix pour la saison 2025-2026. Un déménagement à Naples, là où Kevin et sa compagne Michèle Lacroix se sont mariés, allait de soi.

Le fils de KDB, Mason Millian, pourrait bien lui aussi s'épanouir à l'ombre du Vésuve. On le sait : Mason Millian De Bruyne est un grand amateur de football, qu'on a déjà vu mis en vedette sur les réseaux sociaux à l'entraînement de Manchester City.

À 9 ans, il va désormais marcher dans les traces de son illustre papa : Mason Millian évoluera à Naples, à la Posilipo Academy. C'est cette dernière qui a fièrement annoncé cette signature particulière, se réjouissant probablement des futures visites de Kevin De Bruyne au sein des infrastructures.

Un coup de projecteur sur l'académie, mais Mason Millian devrait pouvoir échapper à une publicité exacerbée, Posilipo n'étant pas officiellement liée à l'académie du Napoli où évolue KDB. Elle participe cependant régulièrement à des tournois de jeunes dans la région, comprenant de nombreuses académies prestigieuses.