Kevin De Bruyne va faire son retour dans le stade de Manchester City

Kevin De Bruyne foulera à nouveau la pelouse de l'Etihad Stadium prochainement. Le Diable Rouge se mesurera à son ancienne équipe, Manchester City, en Ligue des Champions.

Ce jeudi avait lieu le tirage au sort de la phase de ligue de la Ligue des Champions. Les 36 équipes engagées dans la compétition connaissent désormais leurs huit adversaires.

Mais alors, parmi tous ces matchs, quelles sont les plus belles affiches sur le papier ? Il y aura notamment un Liverpool - Real Madrid, un Arsenal - Bayern, un FC Barcelone - PSG, mais pour les amateurs de football belge et les aficionados de Kevin De Bruyne, il y aura surtout un Manchester City - Naples.

Kevin De Bruyne de retour à l'Etihad Stadium

Le magicien belge fera son retour à l’Etihad Stadium, qu’il a quitté il y a peu pour s’envoler vers l’Italie. Ce match, dont la date n’est pas encore connue, s’annonce déjà spécial pour le Diable Rouge.

Le milieu offensif a évolué dans l’équipe mancunienne de 2015 à 2025 et y est devenu une véritable légende du club, nous ne vous apprenons rien. KDB retrouvera également l’un de ses autres anciens clubs, où il a en revanche laissé moins de traces. En effet, les Napolitains joueront à domicile contre Chelsea.

Les autres équipes qu’affronteront le joueur belge et ses coéquipiers seront les suivantes : Francfort (domicile), Benfica (extérieur), le Sporting (domicile), le PSV (extérieur), Qarabag (domicile) et Copenhague (extérieur). Le calendrier complet de cette phase de ligue de la plus prestigieuse des compétitions sera dévoilé ce samedi.