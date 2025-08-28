Un grand espoir belge va lui aussi rejoindre la Ligue 1 !

Changement de cap pour Stanis Idumbo. Le grand talent formé à l'Ajax Amsterdam et actuellement au FC Séville va rejoindre l'AS Monaco.

Stanis Idumbo (20 ans) va quitter le FC Séville, où il évolue depuis janvier 2024, et tenter d'obtenir du temps de jeu en équipe A du côté de l'AS Monaco. L'ailier belge, formé à Bruges et Gand avant de rejoindre l'Ajax Amsterdam, passera ses tests médicaux ce jeudi sur le Rocher.

Idumbo faisait partie des talents les plus prometteurs de l'Ajax, avec 13 buts et 16 passes décisives pour les U18 avant de percer en U21. En janvier 2024, il décide cependant de quitter les Pays-Bas pour le FC Séville, intégrant dans un premier temps l'équipe réserve.

La saison passée, Stanis Idumbo est cependant repris avec les A, et quitte le noyau réserve pour le noyau principal. Il disputera 14 matchs de Liga, dont 3 en tant que titulaire, ainsi que trois matchs de Copa del Rey lors dequels il délivre deux passes décisives.

Brièvement cité au RSC Anderlecht lors des deux derniers mercatos, Idumbo n'a cependant jamais envisagé un retour en Belgique. Mais cet été, il décide donc de quitter Séville et va s'engager à Monaco, selon une information de Fabrizio Romano que nous sommes en mesure de confirmer.

Stanis Idumbo est international belge depuis les catégories U15 et compte 3 caps avec les Espoirs (un but). Il marquait encore un but en mars dernier pour les U21, face à la Suède. Son évolution sera donc à suivre avec attention.