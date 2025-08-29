"Il préférera arrêter" : les révélations du père de Kevin De Bruyne sur la suite de sa carrière

"Il préférera arrêter" : les révélations du père de Kevin De Bruyne sur la suite de sa carrière
Le père de Kevin De Bruyne s'est confié sur le choix de son fils de rejoindre Naples et sa vision pour la suite.

À l’issue de son contrat, Kevin De Bruyne a mis fin à son aventure avec Manchester City. Après près de dix ans en Angleterre, où il a soulevé tous les trophées possibles, le Diable Rouge a choisi Naples pour un dernier défi.

En Italie, l’accueil a été immédiat. Dès son premier match de Serie A contre Sassuolo, De Bruyne a trouvé le chemin des filets. Une prestation qui a séduit la presse locale, sous le charme de son intelligence de jeu et de sa classe.

Pas de retour en Pro League ?

Dans un entretien accordé au journal Humo, son père Herwig a livré quelques confidences. Pour lui, Kevin reste fidèle à ses principes. "Kevin n'aime pas se reposer sur ses lauriers. S’il ne peut plus jouer au plus haut niveau, il préférera arrêter." Une façon de dire qu'il ne reviendra pas en Pro League pour terminer sa carrière.

De Bruyne a signé un contrat de deux saisons, avec une option pour une troisième. Son entourage croit en sa longévité. "Si son physique le lui permet, ce qui est certainement le cas actuellement, je le vois bien prolonger l'aventure", estime son père.

On ne reverra pas De Bruyne en Pro League, contrairement à d’autres de la génération dorée (Kompany, Chadli, Alderweireld et Vertonghen).

