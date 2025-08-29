Norman Bassette vers un départ d'Angleterre ? Voici où le Diable Rouge pourrait bien filer

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Norman Bassette semble se diriger vers la fin de son aventure en Angleterre. Le joueur belge attire les convoitises d'un club français et de deux clubs belges.

Absent des feuilles de matchs de Coventry City depuis le début de saison, un départ de l'Angleterre semble se dessiner pour Norman Bassette. Depuis son arrivée dans le club en août 2024, le buteur n'a inscrit que deux buts et n'a délivré qu'une passe décisive en 29 matchs. Des statistiques bien en deçà des attentes pour un avant-centre.

Le journaliste spécialisé dans les informations mercato Sacha Tavolieri révèle que le Stade de Reims, récemment relégué en Ligue 2, se serait penché sur son profil. Des discussions entre les dirigeants rémois et le Diable Rouge sont actuellement en cours.

Un retour en Belgique ?

L'intérêt concret du club français est bien réel, mais ce n'est pas tout. Deux formations belges suivraient également le dossier.

Westerlo et Malines seraient intéressés. À savoir qu'il a déjà évolué avec les Malinois lors de la saison 2023-2024 en prêt en provenance du SM Caen.

Le dossier devrait beaucoup évoluer prochainement. Le dénouement de celui-ci est attendu dans les prochaines 24 heures.