Un imprévu de taille bouleverse les plans de Kompany au Bayern

Muzamel Rahmat
0 réaction
Incroyable retournement de situation à Munich. Nicolas Jackson qui avait fait le voyage depuis Londres ne devrait pas s'engager au Bayern.

Vincent Kompany pensait tenir son renfort offensif. Nicolas Jackson, indésirable à Chelsea, était à Munich pour passer sa visite médicale avec le Bayern. Tout semblait réglé pour un prêt payant estimé à 15 millions d’euros, sans option d’achat.

Mais un rebondissement inattendu a tout fait basculer. Pendant que Jackson se préparait à signer, Chelsea affrontait Fulham en Premier League. Les Blues ont gagné 2-0, mais l’attaquant Liam Delap s’est blessé dès le début de la rencontre.

Le club londonien a décidé d’annuler le prêt de Jackson. Une décision révélée par le journaliste David Ornstein, qui a fait l’effet d’une bombe en Allemagne. Le joueur doit retourner à Londres.

Jackson et son agent refusent de revenir et continuent de pousser pour finaliser l’opération avec le Bayern Munich. Kompany a besoin d'un effectif de qualité pour jouer sur tous les tableaux.

Le directeur technique du Bayern avait déclaré il y a quelques jours que l’objectif était de gagner au minimum le championnat et la Coupe d’Allemagne. Quant à la Ligue des champions, il faut tout donner pour y croire.

