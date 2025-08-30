Un imprévu de taille bouleverse les plans de Kompany au Bayern

Incroyable retournement de situation à Munich. Nicolas Jackson qui avait fait le voyage depuis Londres ne devrait pas s'engager au Bayern.

Vincent Kompany pensait tenir son renfort offensif. Nicolas Jackson, indésirable à Chelsea, était à Munich pour passer sa visite médicale avec le Bayern. Tout semblait réglé pour un prêt payant estimé à 15 millions d’euros, sans option d’achat.

Mais un rebondissement inattendu a tout fait basculer. Pendant que Jackson se préparait à signer, Chelsea affrontait Fulham en Premier League. Les Blues ont gagné 2-0, mais l’attaquant Liam Delap s’est blessé dès le début de la rencontre.



Lire aussi… Victoire compliquée pour le Bayern de Vincent Kompany à Augsbourg

Le club londonien a décidé d’annuler le prêt de Jackson. Une décision révélée par le journaliste David Ornstein, qui a fait l’effet d’une bombe en Allemagne. Le joueur doit retourner à Londres.

🚨 EXCLUSIVE: Chelsea inform Bayern Munich they will not be proceeding with proposed loan of Nicolas Jackson after injury to Liam Delap. 24yo striker travelled to Germany for #FCBayern move but #CFC requested Senegal int’l returns to London @TheAthleticFC https://t.co/g4IypeWrHI — David Ornstein (@David_Ornstein) August 30, 2025

Jackson et son agent refusent de revenir et continuent de pousser pour finaliser l’opération avec le Bayern Munich. Kompany a besoin d'un effectif de qualité pour jouer sur tous les tableaux.

Le directeur technique du Bayern avait déclaré il y a quelques jours que l’objectif était de gagner au minimum le championnat et la Coupe d’Allemagne. Quant à la Ligue des champions, il faut tout donner pour y croire.