Le Bayern de Vincent Kompany réalise un joli coup sur le marché des transferts

Nicolas Jackson va rejoindre le Bayern. Un contrat d'une saison en prêt avec option d'achat non obligatoire l'attend en Bavière.

Le Bayern de Vincent Kompany va s’offrir un joli transfert. N’ayant qu’un véritable buteur de haut niveau avec Harry Kane, les Bavarois étaient à la recherche d’un nouvel avant-centre. L’ancien joueur des Spurs et Jonah Kusi-Asare sont actuellement les deux seuls véritables numéros neuf de l’effectif du club allemand.

Le champion d’Allemagne en titre devrait bientôt officialiser la signature de Nicolas Jackson en provenance de Chelsea. L’expert mercato Fabrizio Romano révèle qu’un accord a été conclu entre les deux clubs pour un prêt.

Les frais de celui-ci sont évalués à 15 millions d’euros pour une saison. Une option d’achat non obligatoire à hauteur de 80 millions d’euros et une clause de revente sont également incluses dans le deal.

Le joueur de 24 ans est lié au club londonien jusqu’en 2033, ce qui explique certainement pourquoi un prêt est dans un premier temps envisagé par les dirigeants des Blues. L’avant-centre va bientôt rejoindre Munich avec son agent Ali Barat.

Ses statistiques

La saison dernière, le buteur a pris part à un total de 37 rencontres avec Chelsea pour 13 buts inscrits et six passes décisives délivrées. Avec les Londoniens, il a remporté la Conference League et la Coupe du monde des clubs.

