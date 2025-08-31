🎥 Arthur Vermeeren accueilli en héros par les supporters de l'OM

Accueilli chaleureusement par les supporters de l'OM à son arrivée samedi soir, Arthur Vermeeren rejoint Marseille en prêt depuis Leipzig.

Samedi soir, l’aéroport de Marseille a vibré au rythme des chants des supporters olympiens. Une foule s’était réunie pour accueillir Arthur Vermeeren, venu chercher du temps de jeu.

Écarté des plans au RB Leipzig, Vermeeren arrive en prêt sur la Canebière. L’Olympique de Marseille a négocié une option d’achat fixée à 20 millions d’euros.

Après la grosse dispute entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe dans le vestiaire, l’OM a dû réagir. Rowe a pris la direction de Bologne pour 19 millions d’euros, et Rabiot devrait suivre la même voie.

À peine arrivé, Vermeeren a goûté à la ferveur marseillaise. Chants, applaudissements et selfies. Le Diable Rouge a pris le temps de partager ce moment avec les fans, impatients de le voir évoluer au Vélodrome.

✈️🇫🇷 Arthur Vermeeren est bien accueilli du côté de Marseille @enzomarcon_

pic.twitter.com/uG1HFwUO24 — Belgium Touch 🇧🇪 (@BelgiumTouch) August 30, 2025

"Je suis ravi d’être ici et j’ai hâte de commencer. J’adore la passion des supporters et le stade ici", a confié Vermeeren.