Transfert surprise : un Diable Rouge va remplacer Adrien Rabiot à Marseille !

Sur le départ à Marseille après une vive altercation avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot va être remplacé par Arthur Vermeeren ! Le Diable Rouge arrivera ce samedi soir sur la Canebière.

À Marseille, rien n'est jamais vraiment calme. Alors que le début de saison suivait son cours, une vive altercation a éclaté entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe après le premier match de la saison et la défaite à Rennes.

Les deux joueurs en sont violemment venus aux mains, et la décision du club a été claire : ils peuvent se trouver un nouveau club. « On ne trouvera pas un joueur de la qualité de Rabiot en dix jours, mais on ne peut pas accepter ça », déclarait Roberto De Zerbi aux médias français en conférence de presse.

Arthur Vermeeren va remplacer Adrien Rabiot à Marseille

Ce remplaçant sera… Belge, selon les informations de La Provence et de Fabrizio Romano. En effet, Arthur Vermeeren arrivera sur la Canebière samedi soir pour signer son contrat de prêt avec option d'achat chez les Phocéens.

Révélé à l'Antwerp, le milieu de terrain de 20 ans avait quitté le club contre 20 millions d'euros pour l'Atlético de Madrid en janvier 2024, qui l'a ensuite vendu pour la même somme cet été au RB Leipzig, après un prêt d'un an.

Un prêt qui ne fut pas une grande réussite pour Arthur Vermeeren, qui ne semblait pas dans son élément à Leipzig. Le talentueux milieu de terrain n'a pas encore vraiment confirmé son potentiel depuis son départ de l'Antwerp, et Marseille pourrait être un environnement idéal… bien que la pression au Vélodrome soit très importante. Diable Rouge à six reprises, il doit regagner sa place dans la sélection avant la Coupe du monde.