OFFICIEL : Albert Sambi Lokonga quitte Arsenal et signe en Bundesliga

C'est officiel, Albert Sambi Lokonga rejoint Hambourg. Écarté du côté d'Arsenal, le joueur belge jouera désormais en Bundesliga avec l'équipe fraîchement promue.

Albert Sambi Lokonga n'a jamais réussi à s'imposer avec les Gunners. Il a connu de nombreux prêts, à Crystal Palace (2023), à Luton Town (2023-2024) et à Séville (2024-2025) lors de son passage à Londres.

Auteur d'une saison intéressante avec le club espagnol lors du dernier exercice, il a attiré l'intérêt du Hambourg SV, qui a décidé de le recruter. Cette fois, il s’agit bien d'un transfert permanent.



Lire aussi… De quoi le relancer dans la course aux Diables ? Albert Sambi Lokonga quitte Arsenal et s'offre un nouveau défi

Le milieu central a paraphé un contrat jusqu'en juin 2028. Le montant du transfert avoisine les trois millions d’euros selon Transfermarkt. Il portera le numéro 6 avec le HSV.

J’ai été très chaleureusement accueilli

Le médian est déjà impatient que l'aventure débute : "J’ai été très chaleureusement accueilli ici et j’ai hâte de travailler avec toutes ces personnes. Je suis un joueur d’équipe."

"Je veux absolument aider le collectif avec mes qualités – que ce soit par des buts, des passes décisives ou du travail défensif. Maintenant, ça peut commencer : je veux aller sur le terrain et simplement jouer au football", conclut-il.