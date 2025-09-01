OFFICIEL : Albert Sambi Lokonga quitte Arsenal et signe en Bundesliga

OFFICIEL : Albert Sambi Lokonga quitte Arsenal et signe en Bundesliga

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

C'est officiel, Albert Sambi Lokonga rejoint Hambourg. Écarté du côté d'Arsenal, le joueur belge jouera désormais en Bundesliga avec l'équipe fraîchement promue.

Albert Sambi Lokonga n'a jamais réussi à s'imposer avec les Gunners. Il a connu de nombreux prêts, à Crystal Palace (2023), à Luton Town (2023-2024) et à Séville (2024-2025) lors de son passage à Londres.

Auteur d'une saison intéressante avec le club espagnol lors du dernier exercice, il a attiré l'intérêt du Hambourg SV, qui a décidé de le recruter. Cette fois, il s’agit bien d'un transfert permanent.

Lire aussi… De quoi le relancer dans la course aux Diables ? Albert Sambi Lokonga quitte Arsenal et s'offre un nouveau défi

Le milieu central a paraphé un contrat jusqu'en juin 2028. Le montant du transfert avoisine les trois millions d’euros selon Transfermarkt. Il portera le numéro 6 avec le HSV.

J’ai été très chaleureusement accueilli

Le médian est déjà impatient que l'aventure débute : "J’ai été très chaleureusement accueilli ici et j’ai hâte de travailler avec toutes ces personnes. Je suis un joueur d’équipe."

"Je veux absolument aider le collectif avec mes qualités – que ce soit par des buts, des passes décisives ou du travail défensif. Maintenant, ça peut commencer : je veux aller sur le terrain et simplement jouer au football", conclut-il.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Liverpool
Arsenal
Albert Sambi Lokonga

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 01/09: Sambi Lokonga - El Khannouss

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 01/09: Sambi Lokonga - El Khannouss

20:20
De quoi le relancer dans la course aux Diables ? Albert Sambi Lokonga quitte Arsenal et s'offre un nouveau défi

De quoi le relancer dans la course aux Diables ? Albert Sambi Lokonga quitte Arsenal et s'offre un nouveau défi

12:40
Thibaut Courtois a quitté la séance des Diables Rouges en boitillant : trois absents à l'entraînement de la Belgique

Thibaut Courtois a quitté la séance des Diables Rouges en boitillant : trois absents à l'entraînement de la Belgique

20:00
3
OFFICIEL : Bilal El Khannouss quitte finalement Leicester City et rejoint la Bundesliga

OFFICIEL : Bilal El Khannouss quitte finalement Leicester City et rejoint la Bundesliga

19:40
Nicolas Raskin vers un départ des Rangers ? Deux solutions restent possibles

Nicolas Raskin vers un départ des Rangers ? Deux solutions restent possibles

19:00
L'Union et Charleroi à la fête, un Loup malgré la défaite : notre équipe-type de la semaine

L'Union et Charleroi à la fête, un Loup malgré la défaite : notre équipe-type de la semaine

19:20
1
OFFICIEL : Charles Vanhoutte quitte l'Union Saint-Gilloise et rejoint la Ligue 1

OFFICIEL : Charles Vanhoutte quitte l'Union Saint-Gilloise et rejoint la Ligue 1

18:29
2
OFFICIEL : Tolu Arokodare quitte le KRC Genk et rejoint la Premier League, voici le montant du transfert

OFFICIEL : Tolu Arokodare quitte le KRC Genk et rejoint la Premier League, voici le montant du transfert

18:20
OFFICIEL : l'Arlonais Norman Bassette est de retour en France

OFFICIEL : l'Arlonais Norman Bassette est de retour en France

18:00
OFFICIEL : Alessio Castro-Montes rejoint un club de Bundesliga

OFFICIEL : Alessio Castro-Montes rejoint un club de Bundesliga

17:40
📷 Michy Batshuayi en costume, Malick Fofana présent malgré sa blessure : les Diables Rouges arrivent à Tubize

📷 Michy Batshuayi en costume, Malick Fofana présent malgré sa blessure : les Diables Rouges arrivent à Tubize

17:20
"Le 7/9 du début de saison est déjà oublié par les fans" : Philippe Albert analyse la défaite du Standard à Louvain

"Le 7/9 du début de saison est déjà oublié par les fans" : Philippe Albert analyse la défaite du Standard à Louvain

17:00
L'Union prête à surprendre pour l'après-Vanhoutte : voilà pourquoi son successeur est plus évident qu'il n'y paraît Analyse

L'Union prête à surprendre pour l'après-Vanhoutte : voilà pourquoi son successeur est plus évident qu'il n'y paraît

16:20
Enfin une solution pour Lucas Stassin ? Un club de Ligue 1 fait une proposition importante

Enfin une solution pour Lucas Stassin ? Un club de Ligue 1 fait une proposition importante

16:40
🎥 Le message fort de Thomas Henry après la défaite du Standard à Louvain : "Chaque semaine, il y avait quelque chose" Interview

🎥 Le message fort de Thomas Henry après la défaite du Standard à Louvain : "Chaque semaine, il y avait quelque chose"

15:40
"Anderlecht a fait preuve de naïveté" : Philippe Albert analyse la défaite des Mauves et évoque la situation d'Hasi

"Anderlecht a fait preuve de naïveté" : Philippe Albert analyse la défaite des Mauves et évoque la situation d'Hasi

16:00
Deux joueurs d'Anderlecht ciblés par Malines pour combler le probable départ de Rob Schoofs

Deux joueurs d'Anderlecht ciblés par Malines pour combler le probable départ de Rob Schoofs

15:20
Senne Lammens a fait son choix : il va rejoindre un grand club européen

Senne Lammens a fait son choix : il va rejoindre un grand club européen

15:00
Anderlecht aurait bien besoin... d'un Mogi Bayat pour sa fin de mercato infernale

Anderlecht aurait bien besoin... d'un Mogi Bayat pour sa fin de mercato infernale

14:40
3
Un club de Ligue 1 veut arracher Mathieu Epolo au Standard

Un club de Ligue 1 veut arracher Mathieu Epolo au Standard

14:20
Anderlecht aurait dû obtenir un penalty selon un ancien arbitre : "Burgess s'en sort toujours"

Anderlecht aurait dû obtenir un penalty selon un ancien arbitre : "Burgess s'en sort toujours"

14:00
La fin d'une coalition : Wouter Vandenhaute évoque sa rupture avec Marc Coucke

La fin d'une coalition : Wouter Vandenhaute évoque sa rupture avec Marc Coucke

13:30
Le Patro Eisden de Stijn Stijnen n'a pas changé : "Après 10 minutes, il prenait 40 secondes pour dégager"

Le Patro Eisden de Stijn Stijnen n'a pas changé : "Après 10 minutes, il prenait 40 secondes pour dégager"

13:00
Le remplaçant, ou le nouveau Mahamadou Doumbia : un talent du PSV arrive à l'Antwerp

Le remplaçant, ou le nouveau Mahamadou Doumbia : un talent du PSV arrive à l'Antwerp

12:20
Et maintenant, on fait quoi ? Le discours de crise de Besnik Hasi à quelques mètres de la fronde des supporters Réaction

Et maintenant, on fait quoi ? Le discours de crise de Besnik Hasi à quelques mètres de la fronde des supporters

11:40
La décision finale est prise pour Joël Ordonez : le Club de Bruges va devoir recoller les morceaux

La décision finale est prise pour Joël Ordonez : le Club de Bruges va devoir recoller les morceaux

12:00
Ca bouge à Anderlecht : Wouter Vandenhaute fait un premier pas vers la sortie !

Ca bouge à Anderlecht : Wouter Vandenhaute fait un premier pas vers la sortie !

11:24
3
Prêt en vue pour Shandre Campbell : un ancien entraîneur de Bruges en passe de le recruter

Prêt en vue pour Shandre Campbell : un ancien entraîneur de Bruges en passe de le recruter

11:00
Accord trouvé : Loïs Openda tient aussi son transfert vers un géant européen !

Accord trouvé : Loïs Openda tient aussi son transfert vers un géant européen !

10:40
Stabilité ou changement ? Anderlecht a déjà pris sa décision pour Besnik Hasi

Stabilité ou changement ? Anderlecht a déjà pris sa décision pour Besnik Hasi

10:20
C'est fait : Dodi Lukebakio s'offre le transfert le plus important de sa carrière et va retrouver la Ligue des Champions

C'est fait : Dodi Lukebakio s'offre le transfert le plus important de sa carrière et va retrouver la Ligue des Champions

10:00
Genk a trouvé le remplaçant de Hyeon-gyu Oh, qui part pour un incroyable montant : Charleroi le connaît déjà bien

Genk a trouvé le remplaçant de Hyeon-gyu Oh, qui part pour un incroyable montant : Charleroi le connaît déjà bien

09:30
L'Union Saint-Gilloise veut dénicher le remplaçant de Charles Vanhoutte dans un autre club de Pro League

L'Union Saint-Gilloise veut dénicher le remplaçant de Charles Vanhoutte dans un autre club de Pro League

09:00
"Au moins un joueur nous rejoindra" : le RFC Liège veut encore se renforcer, et briller en Croky Cup

"Au moins un joueur nous rejoindra" : le RFC Liège veut encore se renforcer, et briller en Croky Cup

08:30
"Mircea Rednic n'est pas le seul responsable" : le premier constat préoccupant de Vincent Euvrard au Standard

"Mircea Rednic n'est pas le seul responsable" : le premier constat préoccupant de Vincent Euvrard au Standard

08:00
2
Maxim De Cuyper et Brighton s'offrent Manchester City, Tielemans et Aston Villa prennent le bouillon à domicile

Maxim De Cuyper et Brighton s'offrent Manchester City, Tielemans et Aston Villa prennent le bouillon à domicile

22:20

Plus de news

Les plus populaires

Premier League

 Journée 3
Chelsea Chelsea 2-0 Fulham Fulham
Sunderland Sunderland 2-1 Brentford Brentford
Manchester United Manchester United 3-2 Burnley Burnley
Tottenham Tottenham 0-1 Bournemouth Bournemouth
Wolverhampton Wolverhampton 2-3 Everton Everton
Leeds United Leeds United 0-0 Newcastle Utd Newcastle Utd
Brighton Brighton 2-1 Manchester City Manchester City
Nottingham Forest Nottingham Forest 0-3 West Ham Utd West Ham Utd
Liverpool Liverpool 1-0 Arsenal Arsenal
Aston Villa Aston Villa 0-3 Crystal Palace Crystal Palace
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved