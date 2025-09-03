Dernier défi ou fin de carrière ? Ce champion du monde pourrait prendre une grande décision

A 31 ans, Samuel Umtiti, l'homme qui a brisé le rêve de la Belgique entière en 2018, s'apprête à prendre une décision importante. Se lancer un dernier défi ou mettre un terme à sa carrière ? Il se laisse jusqu'au 10 septembre pour trancher.

Il casse la démarche, c'est un nom bien connu du football français et mondial. Tristement connu en Belgique pour son but en demi-finale de Coupe du monde 2018. Le champion du monde Samuel Umtiti est aujourd'hui face à un dilemme dans sa carrière : soit accepter un dernier challenge, soit raccrocher définitivement les crampons.

En juin dernier, le défenseur central a vu son contrat avec le LOSC Lille arriver à son terme. Et, vu qu'il n'avait plus foulé les pelouses de Ligue 1 depuis un an et demi en raison d'ennuis physiques, il n'a logiquement pas été reconduit.

Des offres reçues

Après plusieurs opérations au genou gauche et des années de galère (ndlr, il a joué 38 matchs en trois saisons), Samuel Umtiti se sent mieux. Et potentiellement prêt à profiter une dernière fois de la joie des terrains.

Foot Mercato nous révèle à ce sujet que le natif de Yaoundé a déjà reçu plusieurs propositions cet été. Certaines proviennent de France, d'Italie (où il a déjà évolué à Lecce) mais aussi du Moyen-Orient ou encore des Etats-Unis.

A la croisée des chemins, que va choisir l'ancien catalan à l'aube de ses 32 ans ? Il se laisse une bonne semaine pour y réfléchir et répondre ou non à l'appel d'une potentielle dernière sirène.