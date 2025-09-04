Xavi Simons, star capricieuse ? La presse allemande révèle ses frasques hors terrain

Xavi Simons, star capricieuse ? La presse allemande révèle ses frasques hors terrain
Photo: © photonews

Durant son passage au RB Leipzig, Xavi Simons a régulièrement fait parler de lui en dehors des terrains. La presse allemande révèle aujourd'hui une série d'incidents pour le moins surprenants, qui resteront longtemps dans les mémoires.

L’un des incidents les plus marquants concernait son chien. Simons avait confié l’animal temporairement à un ami, mais le chien est resté enfermé plusieurs jours sur une terrasse, aboyant sans interruption. Les voisins ont menacé d’appeler la protection des animaux, ce qui a poussé le RB Leipzig à intervenir. Depuis, Simons voyage lui-même avec son chien.

Même sur le centre d’entraînement, le milieu de terrain a provoqué le chaos. En mai, l’alarme incendie s’est déclenchée parce qu’un coiffeur, engagé par Simons, avait utilisé trop de laque dans sa chambre. Des centaines d’employés ont dû évacuer le bâtiment et les pompiers sont intervenus.

Perdus dans une favela

Lors d’un voyage promotionnel au Brésil, Simons a décidé de transmettre lui-même un itinéraire alternatif pour le bus de l’équipe, ce qui a conduit le groupe… en pleine favela. La sécurité a dû intervenir et annuler l’événement. Simons voulait présenter à ses coéquipiers ses “nouveaux amis”, rencontrés la veille avec son frère et une sécurité privée.

Dans le vestiaire, Simons s’est rapidement vu attribuer le surnom de "princesse". Il a même refusé de participer à une activité sponsorisée durant l’été, expliquant qu’il allait de toute façon partir. Son comportement a suscité des frustrations tant chez ses coéquipiers que dans la direction du club.

Finalement, le transfert de Simons vers Tottenham Hotspur a été accueilli avec soulagement par le RB Leipzig. Les médias allemands décrivent son passage au club comme chaotique et marqué par des allures de star, le jeune joueur créant davantage de problèmes qu’il n’apportait de stabilité.

