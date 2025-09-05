Le back gauche des Diables Rouges pour les dix prochaines années est trouvé

Quel match, encore, de Maxim De Cuyper ! Le latéral du Club de Bruges a été deux fois décisif et s'installe comme l'un des... meilleurs buteurs récents de la sélection.

Et dire que le poste de back gauche a longtemps été le talon d'achille des Diables Rouges. Alors qu'à droite, Thomas Meunier s'est imposé au sein de la génération dorée, à gauche, c'était bien souvent du bricolage : Jan Vertonghen, Yannick Carrasco, Thorgan Hazard, jusqu'à un Timothy Castagne qui "faisait le job" mais manquait d'un facteur X.

Ce facteur X, Maxim De Cuyper en dispose très clairement. En 11 sélections, le voilà à... 4 buts. Dans cette campagne de qualification, le latéral de Brighton & Hove Albion en est à 2 buts et 2 assists. "Je crois que c'est une de mes qualités. C'est sympa d'aider l'équipe", souriait-il après le match. "Mais meilleur buteur de l'équipe dans ces qualifications ? Ca n'arrivera pas, non".



Pourtant, son but de la tête est un geste de vrai tueur dans la surface. "Ca n'est pas mon point fort, je ne me rappelle pas avoir marqué de la tête", reconnaît De Cuyper. Son pied gauche sur coup-franc commence également à être réputé : alors qu'il y a un frappeur comme De Bruyne dans l'équipe, c'est "MDC" qui a brossé son envoi et forcé le portier du Liechtenstein à un arrêt.

Alors qu'il va probablement encore progresser à Brighton, notamment sur le plan défensif, De Cuyper semble désormais incontournable en sélection. La concurrence existe cependant, et cela aussi, c'est nouveau : on pense à Diego Moreira mais surtout à Joaquin Seys, blessé ce jeudi.

"C'est un beau compliment envers Bruges de voir que deux joueurs formés au Club sont concurrents en équipe nationale", se réjouit Maxim De Cuyper. "Je ne sais pas les arrières latéraux sont une spécialité du club, c'est le centre de formation qui est très performant en général. Je ne suis pas totalement sûr qu'il pourra jouer dimanche, mais on l'espère".