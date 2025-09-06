Habay-la-Neuve enchaîne et écrase l'Union, Mons l'emporte : tous les résultats de D1 ACFF
En plus de la Coupe de Belgique, des rencontres de D1, D2 et D3 ACFF étaient au programme. En voici les résultats.
On n'arrête plus Habay-la-Neuve. Le nouveau venu en D1 ACFF avait déjà frappé très fort en écrasant Virton dans le derby du Luxembourg, le week-end dernier (6-2). Désormais, Habay a été l'emporter lourdement sur la pelouse de l'Union Saint-Gilloise U23 (1-4).
Habay a même mené 0-4, l'honneur étant sauvé par les jeunes unionistes en fin de rencontre. L'USG U23 commence sa saison en demi-teinte, avec un seul point pris jusqu'à présent.
Cela a mieux commencé, par contre, pour le RAEC Mons qui continue son début de saison parfait. Les Dragons ont été l'emporter 0-2 sur la pelouse de Meux, avec des buts de Loris Brogno et Yacine Bentayeb. Mons est leader avec 9 points pris.
Tournai renversé en D2 ACFF
Relégué en D2 ACFF, l'AFC Tournai a vécu un vrai ascenseur émotionnel ce samedi sur la pelouse de Verviers. Les Sang & Or menaient encore au score à la fin du temps réglementaire... mais ont pris deux buts coup sur coup dans les derniers instants des arrêts de jeu, s'inclinant 3-2.
Toujours à cet échelon, l'Union Hutoise a été l'emporter à Onhaye (1-2) en marquant le but de la victoire à la 80e minute.
|Classement
|T
|P
|G
|P
|P
|B
|=
|Forme
|1.
|Mons
|3
|9
|3
|0
|0
|9-1
|8
|G G G
|2.
|Habay-la-Neuve
|3
|6
|2
|0
|1
|10-4
|6
|P G G
|3.
|Stockay-Warfusée
|2
|4
|1
|1
|0
|3-2
|1
|P G
|4.
|Tubize
|2
|4
|1
|1
|0
|3-2
|1
|P G
|5.
|Charleroi
|2
|3
|1
|0
|1
|4-3
|1
|P G
|6.
|Schaerbeek
|2
|3
|1
|0
|1
|2-1
|1
|G P
|7.
|SL16 FC
|2
|3
|1
|0
|1
|2-3
|-1
|P G
|8.
|Virton
|2
|3
|1
|0
|1
|5-8
|-3
|G P
|9.
|Rochefort
|2
|3
|1
|0
|1
|1-5
|-4
|G P
|10.
|Union SG
|3
|1
|0
|1
|2
|2-6
|-4
|P P P
|11.
|Meux
|3
|1
|0
|1
|2
|2-6
|-4
|P P P
|12.
|Namur
|2
|0
|0
|0
|2
|3-5
|-2
|P P
