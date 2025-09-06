Senne Lammens...comme numéro un à Manchester United ? Un transfert inattendu en préparation

Senne Lammens prend ses marques à Manchester United. En coulisses, la direction pourrait lui enlever un concurrent de taille.

Avec la surprise causée par son transfert à 21 millions, il est encore difficile de se rendre compte du statut exact de Senne Lammens à Manchester United. Le portier belge incarne-t-il le futur des Red Devils ou en est-il déjà le présent ?

Titulaire dans les buts des Red Devils depuis son arrivée à plus de 50 millions en provenance de l'Inter Milan il y a deux ans, André Onana est terriblement contesté à Old Trafford.

Un transfert tardif pour confirmer la chute ?

Boulettes à répétition, buts gags encaissés : l'international camerounais est constamment la cible de moquerie. Il est en passe de changer d'air. Fabrizio Romano révèle en effet que Trabzonspor est parvenu à un accord oral avec United pour un prêt de son gardien.

Tout repose désormais sur la réponse d'Onana. Lammens pourrait donc avoir un concurrent en moins dans les pattes dès ses premières semaines. Quelle que soit la décision de l'ancien de l'Inter et de l'Ajax, il s'agit également d'un fameux indice des plans de Manchester United et des rapports de force au sein de l'effectif.

🚨💣 BREAKING: Trabzonspor reach verbal agreement with Manchester United to sign André Onana on loan.



Club to club verbal agreement in place and final decision now up to Onana.



It’s only up to the goalkeeper. 🇹🇷 pic.twitter.com/QUCxgIEN9u — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 6, 2025

Avant la trêve, United a commencé la saison avec Altay Bayındır dans les buts. Le Turc de 25 ans était arrivé de Fenerbahce contre cinq millions, en même temps qu'Onana. Il pourrait devenir le vrai rival de Lammens : derrière eux, Tom Heaton et ses 39 ans ont plus des airs de gardien du temple.