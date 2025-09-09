Accord trouvé : Domenico Tedesco bientôt lancé dans une nouvelle aventure ?

Accord trouvé : Domenico Tedesco bientôt lancé dans une nouvelle aventure ?
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Domenico Tedesco aurait trouvé un nouveau défi. L'ancien coach des Diables Rouges devrait bientôt entraîner en Turquie.

Domenico Tedesco a causé pas mal de maux de tête à la Fédération belge de football. Il a été sélectionneur national de février 2023 à janvier 2025, mais n’a jamais réussi à convaincre.

Il se distinguait régulièrement par des choix très étranges, n’a pas obtenu de résultats, et l’Euro a tourné au véritable fiasco. Pourtant, Tedesco se considérait toujours comme l’homme idéal pour le poste.

Mais du côté des supporters, l’avis était bien différent. Après des mois de mécontentement, il a finalement été limogé. Désormais, il semblerait que l’ancien sélectionneur ait trouvé un nouveau défi.

Tedesco succédera à... José Mourinho

En effet, tout porte à croire qu’il va succéder à nul autre que José Mourinho. Le coach portugais a récemment été licencié par Fenerbahçe, où l’on estime que Tedesco pourra faire mieux.

Selon le journaliste spécialisé dans les transferts Nicolò Schira, l'affaire est conclue. Tedesco aurait trouvé un accord avec le club turc pour y signer jusqu’en 2027.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Süper Lig
Süper Lig Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
WC Qualification (Europe)
WC Qualification (Europe) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Fenerbahce
Belgique
Domenico Tedesco

Plus de news

OFFICIEL : Matz Sels connaît son nouvel entraîneur après le limogeage de Nuno Espírito Santo

OFFICIEL : Matz Sels connaît son nouvel entraîneur après le limogeage de Nuno Espírito Santo

15:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/09: Sels - Postecoglou - Dwomoh

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/09: Sels - Postecoglou - Dwomoh

15:00
Rudi Garcia souligne "un problème" en Belgique au niveau de la formation

Rudi Garcia souligne "un problème" en Belgique au niveau de la formation

11:20
Foket, Ashimeru, Flips, Rits... : voici pourquoi Anderlecht n'arrive pas à s'en séparer

Foket, Ashimeru, Flips, Rits... : voici pourquoi Anderlecht n'arrive pas à s'en séparer

13:00
Norman Bassette aurait pu rejoindre Anderlecht cet été : "Il n'était pas question pour moi de revenir sur ma parole"

Norman Bassette aurait pu rejoindre Anderlecht cet été : "Il n'était pas question pour moi de revenir sur ma parole"

14:20
Après Fenerbahçe, Domenico Tedesco est cité en Angleterre (et ça ne plaira pas à un Diable Rouge)

Après Fenerbahçe, Domenico Tedesco est cité en Angleterre (et ça ne plaira pas à un Diable Rouge)

10:00
Anderlecht s'est également penché sur un ancien attaquant du... Club de Bruges, qu'il pourrait d'ailleurs encore recruter

Anderlecht s'est également penché sur un ancien attaquant du... Club de Bruges, qu'il pourrait d'ailleurs encore recruter

13:30
Le RSC Anderlecht va-t-il être remis à flots... par le Qatar ? Il y a peu de chances

Le RSC Anderlecht va-t-il être remis à flots... par le Qatar ? Il y a peu de chances

12:30
Ce grand talent belge va-t-il enfin lancer sa carrière... en Turquie ?

Ce grand talent belge va-t-il enfin lancer sa carrière... en Turquie ?

12:00
Une prolongation de contrat malgré tout ? Comment Mario Stroeykens peut résoudre le problème d'Anderlecht

Une prolongation de contrat malgré tout ? Comment Mario Stroeykens peut résoudre le problème d'Anderlecht

11:40
🎥 La magie de la Coupe : la belle réaction de Tubize-Braine découvrant qu'ils jouent l'Union Saint-Gilloise

🎥 La magie de la Coupe : la belle réaction de Tubize-Braine découvrant qu'ils jouent l'Union Saint-Gilloise

11:00
"Quand j'ai entendu le salaire proposé, j'ai éclaté de rire" : Matteo Dams explique son départ pour l'Arabie Saoudite

"Quand j'ai entendu le salaire proposé, j'ai éclaté de rire" : Matteo Dams explique son départ pour l'Arabie Saoudite

10:30
Le RFC Liège se renforce avec un jeune attaquant très prometteur

Le RFC Liège se renforce avec un jeune attaquant très prometteur

09:40
Marc Coucke n'a pas fait ça par hasard : voilà pourquoi il est apparu aux côtés de Michael Verschueren au Lotto Park

Marc Coucke n'a pas fait ça par hasard : voilà pourquoi il est apparu aux côtés de Michael Verschueren au Lotto Park

09:20
1
Énorme frayeur pour l'Italie qui évite le pire dans un match absolument fou

Énorme frayeur pour l'Italie qui évite le pire dans un match absolument fou

08:30
Départ de dernière minute à Charleroi

Départ de dernière minute à Charleroi

09:00
Pas de transfert au Standard : second échec en fin de mercato, en voici les raisons

Pas de transfert au Standard : second échec en fin de mercato, en voici les raisons

08:00
Le RWDM Brussels en passe d'intégrer un autre réseau multi-clubs ?

Le RWDM Brussels en passe d'intégrer un autre réseau multi-clubs ?

07:00
La RAAL prolonge l'un de ses attaquants, formé à Anderlecht

La RAAL prolonge l'un de ses attaquants, formé à Anderlecht

07:40
Les Diables Rouges gagnants et perdants de cette trêve internationale

Les Diables Rouges gagnants et perdants de cette trêve internationale

22:30
Officiel : Anderlecht a annoncé son dernier transfert dans les derniers instants du mercato

Officiel : Anderlecht a annoncé son dernier transfert dans les derniers instants du mercato

07:20
Roméo Lavia voit enfin le bout du tunnel

Roméo Lavia voit enfin le bout du tunnel

06:30
Un homme politique s'est vu refuser l'accès au match des Diables Rouges à cause... d'un T-shirt pro-palestinien

Un homme politique s'est vu refuser l'accès au match des Diables Rouges à cause... d'un T-shirt pro-palestinien

21:20
2
Il ne jouerait pas avec les Diables mais est déjà un héros en Grèce : Konstantinos Karetsas a fait le bon choix

Il ne jouerait pas avec les Diables mais est déjà un héros en Grèce : Konstantinos Karetsas a fait le bon choix

23:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 08/09: Ilic - Diawara - Vanzeir

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 08/09: Ilic - Diawara - Vanzeir

22:00
Ivan Leko n'est pas d'accord : l'ancien coach du Standard prend une grande décision concernant Dante Vanzeir

Ivan Leko n'est pas d'accord : l'ancien coach du Standard prend une grande décision concernant Dante Vanzeir

20:40
OFFICIEL : l'Antwerp recrute un jeune talent congolais

OFFICIEL : l'Antwerp recrute un jeune talent congolais

22:00
Pas de nouvel attaquant, mais un défenseur supplémentaire pourrait arriver à Anderlecht

Pas de nouvel attaquant, mais un défenseur supplémentaire pourrait arriver à Anderlecht

21:40
OFFICIEL : le remplaçant de Mahamadou Doumbia à l'Antwerp est connu

OFFICIEL : le remplaçant de Mahamadou Doumbia à l'Antwerp est connu

21:00
C'est fait : Andi Zeqiri a trouvé une porte de sortie

C'est fait : Andi Zeqiri a trouvé une porte de sortie

20:20
OFFICIEL : un crack brésilien rejoint le RWDM tandis qu'une autre recrue devrait bientôt être annoncée

OFFICIEL : un crack brésilien rejoint le RWDM tandis qu'une autre recrue devrait bientôt être annoncée

20:00
🎥 "Content d'avoir pu montrer ce que je savais faire" : les mots d'Alexis André Jr. après la qualification du RFC Liège

🎥 "Content d'avoir pu montrer ce que je savais faire" : les mots d'Alexis André Jr. après la qualification du RFC Liège

19:30
Sur une voie de garage à Westerlo, Sinan Bolat va s'offrir un nouveau (et dernier ?) défi

Sur une voie de garage à Westerlo, Sinan Bolat va s'offrir un nouveau (et dernier ?) défi

19:00
Choc wallon, piège pour le Standard, tirage clément pour Anderlecht : découvrez le tirage au sort de la Croky Cup

Choc wallon, piège pour le Standard, tirage clément pour Anderlecht : découvrez le tirage au sort de la Croky Cup

18:30
Stoke City a pris sa décision concernant un transfert d'Eric Bocat au Standard en cette fin de mercato

Stoke City a pris sa décision concernant un transfert d'Eric Bocat au Standard en cette fin de mercato

18:20
On l'a déjà écrit, mais pitié : ne retournez pas au Stade Roi Baudouin ! Billet d'humeur

On l'a déjà écrit, mais pitié : ne retournez pas au Stade Roi Baudouin !

15:20
1

Plus de news

Les plus populaires

Süper Lig

 Journée 5
Samsunspor Samsunspor 13/09 Antalyaspor Antalyaspor
Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük 13/09 Kasimpasa Kasimpasa
Konyaspor Konyaspor 13/09 Alanyaspor Alanyaspor
Kayserispor Kayserispor 14/09 Göztepe Göztepe
Eyüpspor Eyüpspor 14/09 Galatasaray Galatasaray
Fenerbahce Fenerbahce 14/09 Trabzonspor Trabzonspor
Besiktas Besiktas 14/09 Istanbul Basaksehir FK Istanbul Basaksehir FK
Gaziantep B.B. Gaziantep B.B. 14/09 Kocaelispor Kocaelispor
Rizespor Rizespor 15/09 Genclerbirligi Genclerbirligi
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved