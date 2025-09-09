Accord trouvé : Domenico Tedesco bientôt lancé dans une nouvelle aventure ?

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Domenico Tedesco aurait trouvé un nouveau défi. L'ancien coach des Diables Rouges devrait bientôt entraîner en Turquie.

Domenico Tedesco a causé pas mal de maux de tête à la Fédération belge de football. Il a été sélectionneur national de février 2023 à janvier 2025, mais n’a jamais réussi à convaincre.

Il se distinguait régulièrement par des choix très étranges, n’a pas obtenu de résultats, et l’Euro a tourné au véritable fiasco. Pourtant, Tedesco se considérait toujours comme l’homme idéal pour le poste.

Mais du côté des supporters, l’avis était bien différent. Après des mois de mécontentement, il a finalement été limogé. Désormais, il semblerait que l’ancien sélectionneur ait trouvé un nouveau défi.

Tedesco succédera à... José Mourinho

En effet, tout porte à croire qu’il va succéder à nul autre que José Mourinho. Le coach portugais a récemment été licencié par Fenerbahçe, où l’on estime que Tedesco pourra faire mieux.

Selon le journaliste spécialisé dans les transferts Nicolò Schira, l'affaire est conclue. Tedesco aurait trouvé un accord avec le club turc pour y signer jusqu’en 2027.