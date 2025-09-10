Alexis Saelemaekers pourrait vivre un tournant à l'AC Milan

Muzamel Rahmat
0 réaction
Alexis Saelemaekers pourrait vivre un tournant à l'AC Milan
De retour à l'AC Milan après un prêt réussi à la Roma, Alexis Saelemaekers s'impose dans le onze d'Allegri. Courtisé cet été, l'ailier belge pourrait prolonger son contrat.

Après une saison convaincante en prêt à l’AS Roma, Alexis Saelemaekers a retrouvé l’AC Milan avec un tout autre statut. Massimiliano Allegri, le nouveau coach, lui a accordé sa confiance. Le Belge a enchaîné trois titularisations de suite.

Sous contrat jusqu’en 2027, l’ailier droit de 26 ans attire l’attention. Plusieurs clubs européens l’ont approché cet été. Mais Milan n’a aucune envie de le laisser partir.

Selon le journaliste Matteo Moretto, les Rossoneri veulent prolonger son contrat. Ses performances séduisent, aussi bien en club qu’en sélection.

7 buts et 7 passes décisives en 22 matchs de Serie A la saison passée. Des statistiques solides pour un joueur estimé à 18 millions d’euros selon Transfermarkt.

Rudi Garcia verrait d’un bon œil qu’il s’installe durablement à Milan. Un cadre stable et du temps de jeu régulier. C’est ce qui pourrait faire la différence avant la Coupe du monde 2026.

AC Milan
Alexis Saelemaekers

