Koni De Winter déjà dans une situation délicate à l'AC Milan ?

Cet été, Koni De Winter a quitté le Genoa pour rejoindre l'AC Milan. Un cap a inévitablement été franchi pour lui, mais en ce début de saison, il est resté sur le banc.

Cela veut-il dire que son coach Massimiliano Allegri n'est pas satisfait de ses prestations à l'entraînement et décide donc de ne pas le faire jouer ? Ce ne serait pas le cas.

Le joueur bénéficie toujours de la confiance de son entraîneur selon La Gazzetta dello Sport. Lors des premières semaines d'entraînements, il l'avait testé dans un trio de départ potentiel.

Allegri attend peut-être simplement le bon moment. Jusqu'à présent, seules deux journées de Serie A se sont disputées.

Bientôt les grands débuts ?

Le Diable Rouge est resté sur le banc lors de la défaite de son équipe contre Cremonese (1-2) et lors de la victoire contre Lecce (0-2). Après la trêve, la formation milanaise affrontera Bologne à domicile.

Le match aura lieu ce dimanche 14 septembre. L'occasion pour le défenseur central belge d'enfin faire ses grands débuts dans sa nouvelle équipe ?