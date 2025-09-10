Rudi Garcia confronté à un choix de luxe ? La Belgique parmi les meilleurs du monde

Photo: © photonews
En ce qui concerne la sélection nationale belge, s'il y a bien un poste où l'on ne doit pas s'inquiéter, c'est celui de gardien de but. Si Mile Svilar venait finalement à trouver une solution pour jouer avec les Diables Rouges, cela ajouterait un portier talentueux supplémentaire à la liste.

Thibaut Courtois (Real Madrid), Senne Lammens (Manchester United), Mike Penders (RC Strasbourg), Matz Sels (Nottingham Forest), Maarten Vandevoordt (RB Leipzig) : vous ne rêvez pas, tous ces gardiens sont bel et bien belges.

Le premier cité est l'un des meilleurs gardiens du monde, si ce n'est le meilleur. Le second, nouvelle recrue de Manchester United, est voué à un grand avenir et le club mancunien a décidé de lui faire confiance.

Mike Penders, c'est la même chose, Chelsea espère bien en faire son futur gardien numéro un. Il a été prêté cette saison en France pour gagner en expérience mais surtout obtenir du temps de jeu.

Maarten Vandevoordt est lui un grand espoir également. Au RB Leipzig, il se contente cependant de rester sur le banc, le club allemand préférant titulariser l’infatigable Péter Gulácsi.

Matz Sels n'a lui plus rien à prouver à personne. Il sort d'une saison de haut vol avec Nottingham Forest, terminant la saison parmi les meilleurs portiers de Premier League. Il fait partie des 10 nominés pour le trophée Yachine 2025, tout comme Thibaut Courtois. La Belgique est le seul pays à avoir deux représentants ! 

Un choix de luxe pour Rudi Garcia ?

Imaginez qu'on ajoute désormais à cette liste Mile Svilar. Pour rappel, il a fait appel à des avocats pour tenter de débloquer sa situation afin de passer de la sélection de la Serbie à celle de la Belgique. Rien n'est encore fait et on semble en être loin pour le moment, mais cela serait tout bonnement exceptionnel.

Rudi Garcia fait de toute façon, quoi qu'il arrive, face à un casse-tête de riche. La Belgique a probablement l'un des viviers de gardiens les plus impressionnants au monde.

