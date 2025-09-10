Mile Svilar fait appel à des avocats : il veut absolument représenter la Belgique

Photo: © photonews

En mars 2024, Domenico Tedesco, alors entraîneur de la Belgique, avait mis les choses au clair en conférence de presse : Mile Svilar n'est pas sélectionnable. Le gardien ne peut pas passer de la Serbie à la Belgique. Mais si les choses changeaient finalement ?

Ce qui bloque le portier belgo-serbe d'une sélection avec les Diables Rouges, c'est un match amical qu'il a disputé avec la Serbie ainsi qu'un délai réglementaire dépassé. Il avait pris part à une rencontre contre le Qatar en septembre 2021, à l'âge de 22 ans.

Le joueur garde cependant espoir de représenter le plat pays. La Gazzetta dello Sport révèle qu'il a fait appel à des avocats afin de trouver une solution pour son dossier. Rudi Garcia souhaiterait le sélectionner et verrait donc d'un bon œil ce changement de sélection.

Lui qui n'est désormais plus appelé avec la Serbie regrette son choix. L'ancien Anderlechtois est né à Anvers et a fait toute sa formation avec les équipes de jeunes de la Belgique.

Une chose est certaine, il aurait sa place dans la sélection belge. À 26 ans, il est considéré comme l'un des meilleurs gardiens de Serie A.

Cet été, il a d'ailleurs prolongé son contrat avec l'AS Roma. Il est désormais lié au club jusqu'en 2030. Mile Svilar est dans la formation italienne depuis juillet 2022 et a une valeur marchande estimée à 25 millions d'euros. Après deux rencontres de championnat, il a déjà deux clean sheets à son actif avec les Giallorossi.

