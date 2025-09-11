Pas vraiment sans pitié : Erling Haaland s'est... excusé auprès du gardien adverse

La Norvège a atomisé (le mot n'est pas trop fort) la Moldavie sur le score de 11-1. Erling Haaland s'est offert un quintuplé, et se sentait un peu mal pour le gardien adverse.

La Norvège s'est offert le carton de cette trêve internationale face à la Moldavie. Les Scandinaves ont écrasé leur adversaire sur le score de 11 buts à 1 - seulement un petit but de moins que la Belgique durant ses deux matchs qualificatifs réunis, pourtant remportés 6-0 à chaque fois.

Un score très important pour le goal average, dans un groupe qui comprend également l'Italie. Cette fois, en cas d'égalité, il y a peu de chances que la Norvège ne conserve pas la première place. C'est d'ailleurs ce qu'a expliqué... Erling Haaland au gardien moldave, Cristian Avram, après le match.

L'attaquant de Manchester City s'est en effet offert un quintuplé. Mais pas question de lever le pied. "Il s'est excusé en me disant que ce n'était pas sa faute, qu'ils devaient continuer à marquer pour la différence de buts. Je comprends, bien sûr", relativise Avram dans des propos relayés par le Daily Mail.

Le portier moldave, qui évolue à l'Araz Nakhchivan, en Azerbaïdjan, a préféré garder le sourire malgré cette humiliation. "Ca ne fait pas du bien, mais je ne vais pas en mourir, même si onze buts, c'est beaucoup". La Moldavie n'espérait naturellement pas finir parmi les deux premiers de sa poule.

La Norvège occupe actuellement la tête du groupe I avec 6 points d'avance sur l'Italie, qu'elle a battue 3-0 à Oslo. La Squadra compte un match de moins que la Norvège, mais devra cravacher et n'a plus vraiment son sort entre les mains.