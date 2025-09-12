Mauvaise nouvelle pour un Diable Rouge : son club publie un communiqué

Opéré à l'aine à Anvers le jour de ses 34 ans, Thomas Meunier sera écarté des terrains pour plusieurs semaines, a annoncé le LOSC.

Thomas Meunier traverse une drôle de semaine. À peine soufflé ses 34 bougies, le latéral belge a dû passer par la case opération à l’aine. Un cadeau d’anniversaire pas vraiment rêvé, annoncé par un communiqué du LOSC. Le Belge sera absent un petit moment.

Le LOSC informe que son défenseur international belge, 𝐓𝐡𝐨𝐦𝐚𝐬 𝐌𝐞𝐮𝐧𝐢𝐞𝐫, a récemment subi une intervention chirurgicale au niveau de l’aine 🩹



Cette opération, réalisée avec succès à Anvers, entraînera une indisponibilité du joueur de quelques semaines ✅



Aligné deux fois sur les trois premiers matchs de Ligue 1, Meunier s’était fait une place dans l’équipe lilloise avant ce coup d’arrêt. Son expérience et sa solidité apportaient une assurance à l’arrière-garde lilloise.

Avec les Diables Rouges, il avait rappelé qu’il restait un joueur important. Face au Liechtenstein, il a offert une passe décisive à Maxim De Cuyper lors du 6-0. Quelques jours plus tard, au Lotto Park contre le Kazakhstan, il est entré en jeu et a marqué en fin de match.

Deux victoires, deux cartons et un Meunier décisif malgré le poids des années. De quoi rassurer Rudi Garcia, qui compte sur lui.

Sous contrat avec Lille jusqu’en juin 2026, Meunier attaque la dernière partie de son parcours. Il veut jouer le plus possible avant le Mondial 2026.