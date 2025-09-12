Nouveau centre d'entraînement pour l'Union : voici le coût de l'installation

Le champion en titre, l'Union, se déplace ce week-end à Dender. À la veille de ce match, les Bruxellois ont inauguré leur nouveau centre d'entraînement : ils quittent Lier pour s'installer à Zaventem.

L'Union l'occupe déjà depuis septembre, mais a officiellement présenté son nouveau centre d'entraînement ce jeudi. Les champions de Belgique n’effectuent plus leurs séances à Lier, mais beaucoup plus près de chez eux, à Zaventem, dans les installations de l'ancien club de Woluwe-Zaventem.

Le CEO Philippe Bormans se dit naturellement très satisfait du nouveau complexe. "C’est tout ce dont nous avions besoin pour nous préparer correctement à ce qui s’annonce encore comme une saison difficile", confie-t-il à Het Nieuwsblad.

Un nouveau complexe d'entraînement et une pelouse identique à celle du Parc Duden

Ne plus devoir se déplacer à Lier est un atout majeur, selon Bormans. "Le fait d’être désormais beaucoup plus proches de notre stade est déjà une bonne nouvelle. Nous avons enfin trouvé un endroit que nous avons pu façonner à notre guise, avec deux terrains parfaitement praticables."

L'Union ne laisse rien au hasard, comme en témoigne l’un des terrains d’entraînement. "Le premier terrain est une copie exacte de notre pelouse au Parc Duden. C’est vraiment tout ce dont les garçons ont besoin pour se préparer au mieux aux matchs."

Voilà les Unionistes dans des conditions optimales pour préparer la suite des événements : un déplacement à Dender, puis un autre au PSV Eindhoven lors de la première journée de la Ligue des Champions. Coût estimé du complexe d'entraînement de Zaventem : entre 1,5 M€ et 2 M€.