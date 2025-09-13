Domenico Tedesco charme Fenerbahçe : "Il nous a beaucoup impressionnés dès son arrivée"

Domenico Tedesco charme Fenerbahçe : "Il nous a beaucoup impressionnés dès son arrivée"
Photo: © photonews

Domenico Tedesco a trouvé son nouveau défi, neuf mois après la fin de son aventure à la tête des Diables Rouges. L'ancien sélectionneur a rejoint Fenerbahçe, dont le président est très heureux.

Il aura pris son temps pour digérer la fin frustrante de son passage à la tête des Diables Rouges. Domenico Tedesco, licencié en début d'année 2025 par l'Union Belge, a finalement rejoint le Fenerbahçe cet été, succédant à José Mourinho.

Une première aventure en Turquie pour l'ancien coach de Schalke 04, du RB Leipzig et du Spartak Moscou. Et le président du Fenerbahçe, Ali Koç, se réjouit de son choix. En conférence de presse ce vendredi, il a ainsi chanté les louanges de son nouvel entraîneur. 

"Cette saison, l'objectif principal est le championnat. C'est pour cette raison que nous avons opté pour un coach qui a déjà montré pouvoir faire la différence dès sa première saison", déclare Koç dans des propos relayés par Fanatik. "Tedesco sait avoir un impact significatif dès ses débuts".

Par le passé, Domenico Tedesco a en effet obtenu des résultats très positifs avec Schalke dès sa première saison de Bundesliga, terminant vice-champion derrière le Bayern. À la tête des Diables, il avait également séduit tout le monde durant ses premiers mois.

"Savoir parler six langues est également crucial car il y a beaucoup de nationalités dans le vestiaire", pointe le président du club stambouliote. "Tedesco nous a beaucoup impressionnés dès sa présentation. Il avait analysé Fenerbahçe mais aussi Trabzonspor, son prochain adversaire", conclut Ali Koç. 

Suis Fenerbahce - Trabzonspor en live sur Walfoot.be à partir de 19:00 (14/09).

