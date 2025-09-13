Un Diable Rouge blessé après avoir été poussé dans les panneaux publicitaires par... le héros du match

Un Diable Rouge blessé après avoir été poussé dans les panneaux publicitaires par... le héros du match
Photo: © photonews

Titulaire avec Brighton pour le déplacement à Bournemouth, Maxim De Cuyper est sorti sur blessure après 24 minutes seulement. Le Diable Rouge a été poussé dans les panneaux publicitaires par un adversaire.

Après la victoire d'Arsenal contre Nottingham, cinq rencontres de Premier League débutaient ce samedi à 16h00. Parmi elles, le déplacement de Brighton à Bournemouth.

La rencontre a mal débuté pour les Seagulls, puisque le jeune milieu de terrain Jack Hinshelwood a dû céder sa place après seulement trois minutes. Un gros quart d'heure plus tard, c'est Maxim De Cuyper qui a été contraint de quitter le terrain.

Quelques instants plus tôt, le Diable Rouge avait été poussé dans le dos et contre les panneaux publicitaires par l'attaquant de Bournemouth, Antoine Semenyo.

De Cuyper blessé, Semenyo homme du match

Pendant qu'il était soigné, Bournemouth en a profité pour ouvrir le score via Scott, sur un service… de Semenyo, qui a exploité l'espace laissé par l'absence de De Cuyper.

Notre compatriote est ensuite remonté sur la pelouse, mais s'est effondré à la 24e minute et a dû céder sa place à Kadioglu. Malgré l'égalisation de Mitoma au tout début de la seconde période, Bournemouth s'est imposé 2-1 grâce au but… de Semenyo à l'heure de jeu, sur penalty. Pour De Cuyper, il s'agit d'un petit coup d'arrêt, mais sa blessure ne semblait pas trop grave.

Maxim De Cuyper

