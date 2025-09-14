"Presque le match parfait" : Vincent Kompany encense son Bayern avant le choc face à Chelsea

Vincent Kompany et le Bayern poursuivent leur démonstration en Bundesliga, écrasant le promu Hambourg 5-0, juste avant de lancer leur campagne de Ligue des Champions.

Difficile d’imaginer autre chose que le Bayern Munich champion d’Allemagne. Après trois journées, l’équipe est seule en tête et affiche quatorze buts inscrits.

Le promu Hambourg n’a rien pu faire face à l’équipe de Vincent Kompany. À la pause, le Bayern menait 4-0. En seconde période, les Bavarois ont inscrit un cinquième but pour signer une victoire sans appel, 5-0.



Après la rencontre, Kompany n’a pas caché sa satisfaction. "C’était presque le match parfait : cinq buts, aucun encaissé et une ambiance incroyable", a-t-il déclaré à Het Laatste Nieuws.

Mercredi, place à Chelsea

Mercredi, un tout autre test attend les Bavarois avec le début de leur campagne de Ligue des Champions. Et ce n’est pas n’importe quel adversaire. Ils affrontent Chelsea, champion du monde des clubs, qui reste sur un partage 2-2 contre Brentford concédé dans le temps additionnel.

Kompany aborde ce choc avec confiance, une revanche de la finale de 2012 remportée par Chelsea aux tirs au but. "On voit de plus en plus d’automatismes. Cette victoire nous a donné confiance pour le match contre Chelsea", a souligné l’entraîneur belge.