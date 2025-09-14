"Presque le match parfait" : Vincent Kompany encense son Bayern avant le choc face à Chelsea

"Presque le match parfait" : Vincent Kompany encense son Bayern avant le choc face à Chelsea

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Vincent Kompany et le Bayern poursuivent leur démonstration en Bundesliga, écrasant le promu Hambourg 5-0, juste avant de lancer leur campagne de Ligue des Champions.

Difficile d’imaginer autre chose que le Bayern Munich champion d’Allemagne. Après trois journées, l’équipe est seule en tête et affiche quatorze buts inscrits.

Le promu Hambourg n’a rien pu faire face à l’équipe de Vincent Kompany. À la pause, le Bayern menait 4-0. En seconde période, les Bavarois ont inscrit un cinquième but pour signer une victoire sans appel, 5-0.

Lire aussi… 🎥 Johan Bakayoko en mode Arjen Robben pour libérer Leipzig, Vincent Kompany et le Bayern roulent sur Hambourg

Après la rencontre, Kompany n’a pas caché sa satisfaction. "C’était presque le match parfait : cinq buts, aucun encaissé et une ambiance incroyable", a-t-il déclaré à Het Laatste Nieuws.

Mercredi, place à Chelsea

Mercredi, un tout autre test attend les Bavarois avec le début de leur campagne de Ligue des Champions. Et ce n’est pas n’importe quel adversaire. Ils affrontent Chelsea, champion du monde des clubs, qui reste sur un partage 2-2 contre Brentford concédé dans le temps additionnel.

Kompany aborde ce choc avec confiance, une revanche de la finale de 2012 remportée par Chelsea aux tirs au but. "On voit de plus en plus d’automatismes. Cette victoire nous a donné confiance pour le match contre Chelsea", a souligné l’entraîneur belge.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Bundesliga
Bundesliga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Chelsea
Bayern Munich
Vincent Kompany

Plus de news

La place de Jackers en danger après son erreur ? Hayen répond après la défaite

La place de Jackers en danger après son erreur ? Hayen répond après la défaite

10:30
🎥 Johan Bakayoko en mode Arjen Robben pour libérer Leipzig, Vincent Kompany et le Bayern roulent sur Hambourg

🎥 Johan Bakayoko en mode Arjen Robben pour libérer Leipzig, Vincent Kompany et le Bayern roulent sur Hambourg

21:40
Première réussie : l'ancien de l'Union Charles Vanhoutte brille à Nice

Première réussie : l'ancien de l'Union Charles Vanhoutte brille à Nice

09:30
Match dingue à Turin : la Juve fait tomber l'Inter et Lois Openda découvre la Serie A

Match dingue à Turin : la Juve fait tomber l'Inter et Lois Openda découvre la Serie A

09:10
Récemment critiqué en Italie, Kevin De Bruyne répond avec un but pour Naples

Récemment critiqué en Italie, Kevin De Bruyne répond avec un but pour Naples

08:45
Un rebondissement de dernière minute dans la liste de l'Union en Ligue des champions

Un rebondissement de dernière minute dans la liste de l'Union en Ligue des champions

08:23
Michael Verschueren à la présidence d'Anderlecht ? "Les fans cherchaient un bouc émissaire et l'ont trouvé"

Michael Verschueren à la présidence d'Anderlecht ? "Les fans cherchaient un bouc émissaire et l'ont trouvé"

07:00
Battre le Standard n'a pas suffi pour maintenir la dynamique : David Hubert et OHL stoppés dans leur élan

Battre le Standard n'a pas suffi pour maintenir la dynamique : David Hubert et OHL stoppés dans leur élan

06:30
Grands débuts repoussés pour Mihajlo Ilić à Anderlecht : quand pourra-t-il remplacer Jan-Carlo Simic dans la défense ?

Grands débuts repoussés pour Mihajlo Ilić à Anderlecht : quand pourra-t-il remplacer Jan-Carlo Simic dans la défense ?

06:00
Retraité sportivement mais déjà entraîneur, Dedryck Boyata se confie : "Je voulais arrêter autrement"

Retraité sportivement mais déjà entraîneur, Dedryck Boyata se confie : "Je voulais arrêter autrement"

21:20
Grosse surprise : la RAAL bat Bruges, qui manque sa répétition générale avant la Ligue des Champions

Grosse surprise : la RAAL bat Bruges, qui manque sa répétition générale avant la Ligue des Champions

22:59
4
Avec une grosse défaite du SL16 FC : les résultats de la soirée en D1 ACFF

Avec une grosse défaite du SL16 FC : les résultats de la soirée en D1 ACFF

22:25
Challenger Pro League : Eupen ne fait qu'une bouchée des Francs Borains, belle victoire du FC Liège en déplacement

Challenger Pro League : Eupen ne fait qu'une bouchée des Francs Borains, belle victoire du FC Liège en déplacement

22:03
À Sclessin, la belle surprise de la soirée venait de Namur : "Je suis curieux de voir jusqu'où il va aller"

À Sclessin, la belle surprise de la soirée venait de Namur : "Je suis curieux de voir jusqu'où il va aller"

21:00
🎥 L'Union s'en sort de justesse à Dender, encore grâce à son improbable héros

🎥 L'Union s'en sort de justesse à Dender, encore grâce à son improbable héros

20:20
🎥 Deux buts, une passe décisive, décisif dans tous les buts : un talent belge s'éclate aux Pays-Bas

🎥 Deux buts, une passe décisive, décisif dans tous les buts : un talent belge s'éclate aux Pays-Bas

20:00
De Cuyper n'est pas seul : le capitaine des Diables Rouges est sorti sur blessure en Premier League

De Cuyper n'est pas seul : le capitaine des Diables Rouges est sorti sur blessure en Premier League

19:00
"21 millions d'euros pour Simic ? Les Saoudiens ont dû mélanger les chiffres, n'est-ce pas ?"

"21 millions d'euros pour Simic ? Les Saoudiens ont dû mélanger les chiffres, n'est-ce pas ?"

19:30
1
Un Diable Rouge blessé après avoir été poussé dans les panneaux publicitaires par... le héros du match

Un Diable Rouge blessé après avoir été poussé dans les panneaux publicitaires par... le héros du match

18:00
Louvain n'enchaîne pas, et Zulte Waregem gagne pour la première fois de la saison à domicile

Louvain n'enchaîne pas, et Zulte Waregem gagne pour la première fois de la saison à domicile

18:20
Coup dur à l'Union : un titulaire de Sébastien Pocognoli se blesse avant Dender... et la Ligue des Champions

Coup dur à l'Union : un titulaire de Sébastien Pocognoli se blesse avant Dender... et la Ligue des Champions

17:29
"Ils ne seront pas surclassés contre le Barça ou le Bayern" : Ivan Leko confiant pour Bruges en Ligue des Champions

"Ils ne seront pas surclassés contre le Barça ou le Bayern" : Ivan Leko confiant pour Bruges en Ligue des Champions

17:00
Teddy Teuma en échec, débuts timides pour Bassette et Leoni : Reims et Karel Geraerts sauvés sur le gong en Ligue 2

Teddy Teuma en échec, débuts timides pour Bassette et Leoni : Reims et Karel Geraerts sauvés sur le gong en Ligue 2

16:30
"On a toujours fait bonne figure en Europe" : que peut espérer l'Union face au gratin du football européen ?

"On a toujours fait bonne figure en Europe" : que peut espérer l'Union face au gratin du football européen ?

16:00
"Je leur ai promis qu'il ne jouerait plus pour nous" : c'est au Standard qu'Andi Zeqiri a dit adieu à Genk

"Je leur ai promis qu'il ne jouerait plus pour nous" : c'est au Standard qu'Andi Zeqiri a dit adieu à Genk

15:30
Julien Gorius, directeur sportif de Dender, révèle : "J'aurais aussi pu partir avec Vincent Euvrard"

Julien Gorius, directeur sportif de Dender, révèle : "J'aurais aussi pu partir avec Vincent Euvrard"

15:00
Mats Rits écarté du noyau A d'Anderlecht, pas Cédric Hatenboer : voici ce qui les différencie

Mats Rits écarté du noyau A d'Anderlecht, pas Cédric Hatenboer : voici ce qui les différencie

14:30
26+1 : qu'est-ce que ce million d'euros supplémentaire que Genk pourrait obtenir pour le transfert de Tolu Arokodare ?

26+1 : qu'est-ce que ce million d'euros supplémentaire que Genk pourrait obtenir pour le transfert de Tolu Arokodare ?

14:00
Le Standard offre un premier contrat professionnel à un ancien jeune du Paris Saint-Germain

Le Standard offre un premier contrat professionnel à un ancien jeune du Paris Saint-Germain

13:30
Ancien capitaine des U15 belges formé à Anderlecht, il se relance... en D3 Amateurs

Ancien capitaine des U15 belges formé à Anderlecht, il se relance... en D3 Amateurs

11:00
🎥 Yannick Carrasco s'éclate en Arabie Saoudite et inscrit un nouveau superbe but

🎥 Yannick Carrasco s'éclate en Arabie Saoudite et inscrit un nouveau superbe but

12:20
Ivan Leko retrouve son ancien employeur : "Ce sera étrange"

Ivan Leko retrouve son ancien employeur : "Ce sera étrange"

13:00
Qui succédera vraiment à Senne Lammens à l'Antwerp ? "Mon message a été clair"

Qui succédera vraiment à Senne Lammens à l'Antwerp ? "Mon message a été clair"

12:40
Le bourgmestre de Ninove explique la délocalisation du match face à Anderlecht

Le bourgmestre de Ninove explique la délocalisation du match face à Anderlecht

12:00
Malines méritait-il un penalty face au Standard ? Fred Vanderbiest s'exprime sur le sujet

Malines méritait-il un penalty face au Standard ? Fred Vanderbiest s'exprime sur le sujet

11:30
2
Domenico Tedesco charme Fenerbahçe : "Il nous a beaucoup impressionnés dès son arrivée"

Domenico Tedesco charme Fenerbahçe : "Il nous a beaucoup impressionnés dès son arrivée"

13/09
1

Plus de news

Les plus populaires

Premier League

 Journée 4
Arsenal Arsenal 3-0 Nottingham Forest Nottingham Forest
Newcastle Utd Newcastle Utd 1-0 Wolverhampton Wolverhampton
Bournemouth Bournemouth 2-1 Brighton Brighton
Crystal Palace Crystal Palace 0-0 Sunderland Sunderland
Everton Everton 0-0 Aston Villa Aston Villa
Fulham Fulham 1-0 Leeds United Leeds United
West Ham Utd West Ham Utd 0-3 Tottenham Tottenham
Brentford Brentford 2-2 Chelsea Chelsea
Burnley Burnley 15:00 Liverpool Liverpool
Manchester City Manchester City 17:30 Manchester United Manchester United
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved