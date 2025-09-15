"J'étais déjà très excité avant le match" : la confession inattendue de Jérémy Doku

Jérémy Doku a pris la parole en zone mixte après la victoire de Manchester City dans le derby face à United (3-0). Le Diable Rouge a notamment révélé qu'il s'apprêtait à se faire baptiser.

"Pour être honnête, aujourd’hui était déjà une victoire pour moi. Pourquoi ? Parce que je savais qu’après le match, j’allais me faire baptiser. Je vais être baptisé. Peut-être que c’est pour ça que je me suis senti poussé aujourd’hui. Voilà pourquoi je suis très heureux de ma performance également," explique le joueur qui a délivré deux assists.

Ensuite, il a quelque peu détaillé : "En tant que chrétien, quand tu es baptisé, ton ancienne nature, ton péché, tout cela meurt, et tu commences une nouvelle vie avec Dieu. Tu ressuscites avec Dieu, avec Jésus-Christ. Tu peux le faire quand tu es enfant, mais normalement, c'est prévu quand tu es plus âgé et que tu réalises vraiment ce que tu fais."



"C’est ce que je vais faire aujourd’hui. J’étais déjà très excité avant le match parce que je savais qu’aujourd’hui serait un jour de victoire," poursuit-il.

Nous commençons à comprendre comment jouer ensemble

Jérémy Doku est également revenu sur le niveau des adversaires de Manchester City. Il pense qu'ils se préparent de mieux en mieux pour les affronter : "Chaque saison est différente. Différents joueurs, styles différents. Je pense aussi que les adversaires sont plus préparés contre nous. Ils jouent parfois plus défensivement. Avant, ils laissaient davantage d’espaces derrière."

"Mais je sens que les joueurs s’adaptent, que les nouveaux s’adaptent. Nous commençons à comprendre comment jouer ensemble," conclut-il. Manchester City recevra le Napoli de Kevin De Bruyne ce jeudi pour entamer la phase de ligue de la Ligue des Champions.