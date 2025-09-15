Koni De Winter a disputé ses premières minutes avec l'AC Milan : des débuts réussis ?

Koni De Winter a enfin effectué ses grands débuts avec l'AC Milan. Resté sur le banc depuis le début de saison, il a pu saisir sa chance dimanche.

Après être resté sur le banc à deux reprises en Serie A et à une reprise en Coupe d'Italie, le Diable Rouge a pu disputer ses premières minutes sous le maillot milanais. Il n'était cependant pas titulaire.

Le défenseur est entré en jeu à la mi-temps. Il a remplacé Strahinja Pavlović, sorti sur blessure, visiblement touché aux fléchisseurs.



S'il s’avère finalement que l'international serbe doit rester sur la touche un petit moment, cela pourrait tourner à l’avantage du jeune talent belge. Il pourrait gagner des points auprès de son entraîneur s'il parvient à être irréprochable en le remplaçant.

Une soirée inoubliable pour moi

Cette première rencontre, le néo-Milanais l'a en tout cas plutôt réussie. Solide défensivement, il a gagné de nombreux duels au sol et dans les airs. Il a également réussi de belles passes et n’a commis aucune faute.

"Belle première, avec la victoire, une soirée inoubliable pour moi," a-t-il avancé en zone mixte après la rencontre. L'AC Milan s'est imposé 1-0 face à Bologne grâce à un but de Luka Modrić.