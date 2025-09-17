"Il est unique" : Pep Guardiola prépare ses retrouvailles avec Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne retrouvera jeudi soir l'Etihad Stadium en Ligue des champions, son ancien jardin. Manchester City affrontera Naples.

Jeudi soir, l’Etihad Stadium va vivre une soirée 'spéciale'. Kevin De Bruyne, légende incontestée de Manchester City pendant dix ans, revient sur son ancien lieu de travail. Cette fois, il portera le maillot de Naples.

L’histoire entre le Diable Rouge et City ne s’est pas terminée comme un conte de fées. Le club anglais n’a pas souhaité prolonger son contrat, malgré son statut d’icône. De Bruyne n’a pas oublié. Son retour s’annonce chargé en émotions.

La soirée promet d’être intense, autant sur le terrain que dans les cœurs. Un duel de Belges, Jeremy Doku affrontera son ancien coéquipier.

En conférence de presse, Pep Guardiola a rendu hommage à son ancien milieu. "Kevin a un talent incroyable. Il est unique, il possède une vision du jeu, mais amène aussi des passes décisives et des buts." Des mots qui résonnent comme un rappel du vide laissé.

Et puis, il y a eu cette petite pique du coach : "Apparemment, nous ne faisons pas partie des favoris." Ce match a tout d’un rendez-vous à ne pas manquer.