"Il est unique" : Pep Guardiola prépare ses retrouvailles avec Kevin De Bruyne

Muzamel Rahmat
| 0 réaction
"Il est unique" : Pep Guardiola prépare ses retrouvailles avec Kevin De Bruyne

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Kevin De Bruyne retrouvera jeudi soir l'Etihad Stadium en Ligue des champions, son ancien jardin. Manchester City affrontera Naples.

Jeudi soir, l’Etihad Stadium va vivre une soirée 'spéciale'. Kevin De Bruyne, légende incontestée de Manchester City pendant dix ans, revient sur son ancien lieu de travail. Cette fois, il portera le maillot de Naples.

L’histoire entre le Diable Rouge et City ne s’est pas terminée comme un conte de fées. Le club anglais n’a pas souhaité prolonger son contrat, malgré son statut d’icône. De Bruyne n’a pas oublié. Son retour s’annonce chargé en émotions.

La soirée promet d’être intense, autant sur le terrain que dans les cœurs. Un duel de Belges, Jeremy Doku affrontera son ancien coéquipier.

En conférence de presse, Pep Guardiola a rendu hommage à son ancien milieu. "Kevin a un talent incroyable. Il est unique, il possède une vision du jeu, mais amène aussi des passes décisives et des buts." Des mots qui résonnent comme un rappel du vide laissé.

Et puis, il y a eu cette petite pique du coach : "Apparemment, nous ne faisons pas partie des favoris." Ce match a tout d’un rendez-vous à ne pas manquer.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Manchester City - Napoli en live sur Walfoot.be à partir de 21:00 (18/09).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Manchester City
Napoli
Kevin De Bruyne
Josep Guardiola i Sala

Plus de news

Joël Ordoñez titulaire contre Monaco ? Nicky Hayen revient sur le feuilleton et clarifie ses choix

Joël Ordoñez titulaire contre Monaco ? Nicky Hayen revient sur le feuilleton et clarifie ses choix

19:30
La Pro League en voie de "Glasgowisation" ? L'Union et Bruges sont dans une autre dimension

La Pro League en voie de "Glasgowisation" ? L'Union et Bruges sont dans une autre dimension

18:40
"Aucune excuse pour ne pas remporter le titre" : le CEO du Club de Bruges est catégorique avant la Ligue des Champions

"Aucune excuse pour ne pas remporter le titre" : le CEO du Club de Bruges est catégorique avant la Ligue des Champions

18:00
Ex-coach du SL16 FC, Sébastien Grandjean vole au secours des jeunes du Standard : "Il se passe des choses dingues" Interview

Ex-coach du SL16 FC, Sébastien Grandjean vole au secours des jeunes du Standard : "Il se passe des choses dingues"

18:20
Il ne sera jamais tranquille : déjà un problème physique pour Zinho Vanheusden à Marbella

Il ne sera jamais tranquille : déjà un problème physique pour Zinho Vanheusden à Marbella

17:30
"Du nouveau va arriver prochainement" : quel avenir pour Philippe Clément, sans club depuis fin février ?

"Du nouveau va arriver prochainement" : quel avenir pour Philippe Clément, sans club depuis fin février ?

16:30
Incroyable : l'Espagne prête à boycotter la Coupe du monde 2026 ?

Incroyable : l'Espagne prête à boycotter la Coupe du monde 2026 ?

17:00
2
Le Club de Bruges avec Vermant et Seys contre Monaco ? L'un est fixé, l'autre attend le verdict

Le Club de Bruges avec Vermant et Seys contre Monaco ? L'un est fixé, l'autre attend le verdict

16:00
"Ils ont offert plus que le grand Bayern, c'est pénible" : Vincent Kompany sonne l'alerte et répond à la presse anglaise

"Ils ont offert plus que le grand Bayern, c'est pénible" : Vincent Kompany sonne l'alerte et répond à la presse anglaise

15:30
3
Les U19 n'ont pas imité les A : les jeunes de l'Union sévèrement battus en Youth League, les Brugeois favoris

Les U19 n'ont pas imité les A : les jeunes de l'Union sévèrement battus en Youth League, les Brugeois favoris

15:00
Un ex-Diable qui veut le redevenir, un ancien d'Anderlecht et une star : la curiosité de la Ligue des Champions arrive

Un ex-Diable qui veut le redevenir, un ancien d'Anderlecht et une star : la curiosité de la Ligue des Champions arrive

14:40
Gand n'y arrive jamais, les Diables l'ont fait : Belgique - Macédoine du Nord à guichets fermés... en attendant Sclessin

Gand n'y arrive jamais, les Diables l'ont fait : Belgique - Macédoine du Nord à guichets fermés... en attendant Sclessin

14:20
Le Standard peut-il le regretter ? L'incroyable début de saison d'Andreas Hountondji en Bundesliga

Le Standard peut-il le regretter ? L'incroyable début de saison d'Andreas Hountondji en Bundesliga

14:00
3
Philippe Clément se livre avant Bruges - Monaco : "Je n'ai pas encore vu de prestation convaincante"

Philippe Clément se livre avant Bruges - Monaco : "Je n'ai pas encore vu de prestation convaincante"

13:00
Viré du Standard par Wilmots et passé près d'une sélection nationale, Sébastien Grandjean attend son heure Interview

Viré du Standard par Wilmots et passé près d'une sélection nationale, Sébastien Grandjean attend son heure

13:30
Des changements à prévoir pour Charleroi à Genk ? La réponse de Rik De Mil

Des changements à prévoir pour Charleroi à Genk ? La réponse de Rik De Mil

12:40
Le message du président de l'Union Saint-Gilloise à Anderlecht et ses supporters

Le message du président de l'Union Saint-Gilloise à Anderlecht et ses supporters

11:20
1
Frustré par Anderlecht, Genk veut faire payer l'addition à Charleroi : "Leur manière de jouer nous convient mieux"

Frustré par Anderlecht, Genk veut faire payer l'addition à Charleroi : "Leur manière de jouer nous convient mieux"

12:20
Kana, Ait El Hadj, Sardella, Debast : les "kets" de Kompany lui donnent raison, quelques années plus tard

Kana, Ait El Hadj, Sardella, Debast : les "kets" de Kompany lui donnent raison, quelques années plus tard

11:40
1
Un ancien d'Anderlecht croit encore aux Diables : "Mon rêve, c'est de jouer la Coupe du monde"

Un ancien d'Anderlecht croit encore aux Diables : "Mon rêve, c'est de jouer la Coupe du monde"

12:00
The Special One is back : José Mourinho va retourner dans l'un de ses anciens clubs, avec un Diable sous ses ordres

The Special One is back : José Mourinho va retourner dans l'un de ses anciens clubs, avec un Diable sous ses ordres

11:00
L'Union a découvert l'ivresse de la Ligue des Champions : "Whisky ou rhum, peu importe ce qu'ils ont"

L'Union a découvert l'ivresse de la Ligue des Champions : "Whisky ou rhum, peu importe ce qu'ils ont"

10:00
Officiel : Genk se renforce en débauchant un membre du staff des Diables Rouges

Officiel : Genk se renforce en débauchant un membre du staff des Diables Rouges

10:30
De la corruption pour orienter le prochain Ballon d'or ? Un journaliste sort du silence

De la corruption pour orienter le prochain Ballon d'or ? Un journaliste sort du silence

09:30
"L'accord avec Mannaert n'est plus d'actualité" : les révélations sur la situation de Simon Mignolet à Bruges

"L'accord avec Mannaert n'est plus d'actualité" : les révélations sur la situation de Simon Mignolet à Bruges

08:30
Le marasme continue pour Hasi : les nouvelles ne sont pas bonnes pour Ilay Camara

Le marasme continue pour Hasi : les nouvelles ne sont pas bonnes pour Ilay Camara

09:00
"Une défaite scandaleuse" : la presse néerlandaise sous le choc après la victoire de l'Union

"Une défaite scandaleuse" : la presse néerlandaise sous le choc après la victoire de l'Union

08:00
2
Sébastien Pocognoli, fier chef d'orchestre : "L'un des meilleurs matchs depuis que je suis entraîneur"

Sébastien Pocognoli, fier chef d'orchestre : "L'un des meilleurs matchs depuis que je suis entraîneur"

07:20
Bruges a dû s'avouer vaincu : une tournée belge qui pourrait déboucher sur plusieurs contrats en Pro League

Bruges a dû s'avouer vaincu : une tournée belge qui pourrait déboucher sur plusieurs contrats en Pro League

07:40
Rejeté par Anderlecht puis par Genk, Anouar Ait El Hadj savoure son heure de gloire en Ligue des Champions

Rejeté par Anderlecht puis par Genk, Anouar Ait El Hadj savoure son heure de gloire en Ligue des Champions

06:40
1
(Exclusif) Très bon face au Standard, Nacho Miras veut se révéler en Jupiler Pro League Interview

(Exclusif) Très bon face au Standard, Nacho Miras veut se révéler en Jupiler Pro League

07:00
Ligue des Champions : Vermeeren et Marseille battus à 11 contre 10, énorme contre-performance de Benfica

Ligue des Champions : Vermeeren et Marseille battus à 11 contre 10, énorme contre-performance de Benfica

23:09
Vincent Kompany ne se cache pas avant d'entrer en lice en Ligue des Champions

Vincent Kompany ne se cache pas avant d'entrer en lice en Ligue des Champions

22:30
Promise David savoure : "On voulait montrer que l'Union a sa place ici"

Promise David savoure : "On voulait montrer que l'Union a sa place ici"

22:00
"Une classe exceptionnelle" : Bounida continue à séduire... même si c'est toujours avec l'équipe B

"Une classe exceptionnelle" : Bounida continue à séduire... même si c'est toujours avec l'équipe B

21:40
🎥 Pâle en équipe nationale, Leandro Trossard brille encore avec Arsenal en Ligue des Champions

🎥 Pâle en équipe nationale, Leandro Trossard brille encore avec Arsenal en Ligue des Champions

21:00

Plus de news

Les plus populaires

Champions League

 Journée 1
PSV PSV 1-3 Union SG Union SG
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 0-2 Arsenal Arsenal
Tottenham Tottenham 1-0 Villarreal Villarreal
Real Madrid Real Madrid 2-1 Marseille Marseille
SL Benfica SL Benfica 2-3 FK Qarabag FK Qarabag
Juventus Juventus 4-4 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 0-0 Pafos FC Pafos FC
Slavia Prague Slavia Prague 1-0 Bodo Glimt Bodo Glimt
Bayern Munich Bayern Munich 21:00 Chelsea Chelsea
Ajax Ajax 21:00 Inter Inter
Liverpool Liverpool 21:00 Atlético Madrid Atlético Madrid
PSG PSG 21:00 Atalanta Atalanta
FC Bruges FC Bruges 18/09 Monaco Monaco
FC Copenhague FC Copenhague 18/09 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
Sporting Portugal Sporting Portugal 18/09 Kairat Almaty Kairat Almaty
Newcastle Utd Newcastle Utd 18/09 FC Barcelone FC Barcelone
Eintracht Francfort Eintracht Francfort 18/09 Galatasaray Galatasaray
Manchester City Manchester City 18/09 Napoli Napoli
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved