"Je pense qu'on est une équipe soudée": Malick Fofana savoure le bon début de saison de l'OL

L'OL s'est imposé sur le petit écart (1-0) face à Angers ce vendredi soir. Malick Fofana est revenu sur cette rencontre qui n'a pas été forcément évidente pour les Gones.

Le Diable Rouge était titulaire et a disputé la presque intégralité de la rencontre. Il a été remplacé dans le temps additionnel de la seconde période.

L'OL réalise un très bon début de saison avec 4 victoires et une défaite en cinq matchs. Le joueur belge est content de la réaction de son équipe après la défaite de la semaine dernière : "Moi, j’ai confiance en le groupe. Je pense qu’on devait montrer une réaction après Rennes (défaite 3-1). On l'a fait. On est très content." 

Je pense qu’on est une équipe soudée

"Je pense qu’on est une équipe où l’on défend et on attaque tous ensemble. C’est important," poursuit-il au micro de nombreux journalistes en zone mixte.

"L'année passée, on avait une équipe exceptionnelle aussi, mais cette année on travaille bien, défensivement, on est tous ensemble. Et ça nous aide aussi à bien gérer nos matchs."

Le prochain défi de l'OL ce sera jeudi prochain. Le club du Diable Rouge se déplacera à Utrecht pour le compte de la première journée de la phase de ligue de l'Europa League.

