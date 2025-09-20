Malick Fofana étudie-t-il ses adversaires comme un certain Bradley Barcola ? Le joueur répond à la question

Malick Fofana analyse-t-il ses adversaires avant une rencontre ? Le joueur belge a répondu clairement à la question ce vendredi soir.

Après la victoire du PSG face à Lens sur le score de 2-0 la semaine dernière, il avait été demandé à Bradley Barcola, auteur d'un doublé, comment cela se fait que lorsqu'il prend le ballon, on a le sentiment que lui sait déjà ce qu'il va faire. "J’étudie l’adversaire avant les matchs, donc quand j’ai le ballon je sais à peu près comment le mettre en difficulté," avait-il répondu au micro de beIN Sports.

Ligue 1+ a alors demandé à Malick Fofana si lui aussi étudiait les latéraux avant les matchs. Sa réponse a été claire : "Non, pas du tout, j'ai confiance en mes qualités. Non, je n'analyse pas. Je ne regarde pas du tout l'adversaire."

Le Diable Rouge était titulaire ce vendredi face à Angers. Son équipe s'est imposée sur le score de 1-0 au Groupama Stadium.

L'ailier belge a disputé presque l’intégralité de la rencontre. Il a été remplacé à la 90+2e par Afonso Moreira, attaquant portugais arrivé cet été en provenance du Sporting.

Le prochain défi des Lyonnais sera jeudi prochain. La formation française se déplace à Utrecht pour le compte de la première journée d’Europa League.