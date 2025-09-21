Arthur Vermeeren patientera : le Classique OM-PSG au Vélodrome est reporté

Muzamel Rahmat
0 réaction
Arthur Vermeeren patientera : le Classique OM-PSG au Vélodrome est reporté

Le Classique entre l'OM et le PSG, prévu ce dimanche soir au Vélodrome, est reporté à cause de fortes pluies.

Le rendez-vous était attendu par toute la France. Marseille devait accueillir le Paris Saint Germain ce dimanche soir au Vélodrome. Mais la météo en a décidé autrement. La préfecture des Bouches-du-Rhône a annoncé le report du match.

De fortes pluies, associées à un risque de ruissellement, ont poussé les autorités à agir. Le préfet Georges-François Leclerc a confirmé à l’AFP que la sécurité des 65.000 spectateurs attendus ne pouvait pas être garantie.

Ce report retarde l’un des chocs les plus suivis de France. Le Classique oppose deux clubs que tout sépare et dont la rivalité dépasse le cadre sportif.

La dernière victoire de Marseille à domicile face au PSG en Ligue 1 date du 27 novembre 2011. Presque quatorze ans sans succès dans leur stade, une éternité pour les fans.

Arthur Vermeeren, la nouvelle recrue belge de l’OM, devra attendre pour découvrir son premier Classique. Il avait suivi depuis le banc de l'Atletico Madrid les derbys contre le Real Madrid.

