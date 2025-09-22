Le grand gagnant du Ballon d'Or est connu !

Ce lundi avait lieu, au Théâtre du Châtelet à Paris, un événement majeur du football : l'iconique cérémonie du Ballon d'Or. Le grand gagnant a enfin été dévoilé.

Il s'agit d'Ousmane Dembélé. L'international français sort de la plus grande saison de sa carrière, tant sur le plan collectif qu'individuel.

Lors de l'exercice 2024-2025, il a disputé pas moins de 53 matchs toutes compétitions confondues pour 35 buts inscrits et seize passes décisives délivrées. Des statistiques impressionnantes pour celui qui a signé au PSG en provenance du FC Barcelone en août 2023.



De nombreux trophées

Sur le plan collectif il a évidemment remporté la plus prestigieuse des compétitions, à savoir la Ligue des Champions. Mais pas que ! L'international français a également remporté la Supercoupe de l'UEFA, la Ligue 1, la Coupe de France et le Trophée des Champions.

Le Parisien est le sixième français de l'histoire à remporter ce trophée après Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984, 1985), Jean-Pierre Papin (1991), Zinédine Zidane (1998) et Karim Benzema (2022).

Lamine Yamal termine à la seconde position du classement tandis que Vitinha figure à la troisième place. Quant au Ballon d’Or féminin, il est emporté par Aitana Bonmatí.