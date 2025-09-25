🎥 Tolu Arokodare ouvre son compteur de buts en Angleterre

Arrivé cet été à Wolverhampton en provenance du KRC Genk, Tolu Arokodare a inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs ce mardi soir.

Son équipe affrontait Everton en seizièmes de finale de l'EFL Cup. Le Nigérian a inscrit un but à la 87e minute de jeu, permettant aux Loups de faire le break (2-0).

Suite à une superbe passe en profondeur de João Gomes, il s'est avancé dans le dos de la défense vers le but des Toffees et a placé un ballon piqué pour tromper Mark Travers. Le portier irlandais n'a rien su faire et a vu le ballon filer dans son but.

Le score est ensuite resté en l'état et Wolverhampton s'est donc qualifié pour les seizièmes de finale de l'EFL Cup. D'autres équipes de Premier League comme Fulham, Brighton, Liverpool, Manchester City, Tottenham, Newcastle ou encore Arsenal se sont également qualifiées pour le prochain tour cette semaine.

Toujours aucun but en Premier League

Après deux rencontres disputées dans le championnat anglais, Tolu Arokodare n'a cependant pas encore trouvé la faille. Il a été titulaire contre Newcastle et Leeds United, mais son équipe s'est inclinée les deux fois.

Samedi, il espère bien ouvrir son compteur en Premier League. Wolverhampton se déplacera à Londres pour y affronter Tottenham. Une tâche qui s'annonce assez compliquée.