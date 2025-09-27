🎥 Avec un grand Jérémy Doku, Manchester City gifle Burnley

Manchester City a largement battu Burnley ce samedi après-midi, réagissant idéalement en seconde période. Jérémy Doku a été l'un des hommes du match.

Dès la 12e minute de jeu, Jérémy Doku était décisif : son envoi était repoussé sur Phil Foden, qui forçait un auto-goal de la part de Burnley. Mais Jaidon Anthony permettait aux Clarets de revenir au score avant la mi-temps (38e).

En deuxième mi-temps, le nouveau portier des Citizens, Donnarumma, sauve les siens (55e), avant que Matheus Nunes fasse 2-1 à la 61e minute.

Coup de malchance pour Burnley par la suite : déjà buteur contre son camp, Estève s'offre un "anti-doublé" en faisant 3-1 dans ses propres filets sous la pression d'Oscar Bobb.

Doku et Bobb sont les deux hommes forts de Manchester City durant le reste du match et multiplient les raids. Dans tous les bons coups, le Belge finit par être à l'assist pour Erling Haaland à la 90e minute de jeu.

C'est encore Haaland qui, à la 90e+4, s'offrira un doublé et fixera le score à 5-1 en faveur de Manchester City. C'est cependant bel et bien Jérémy Doku qui sera élu homme du match pour sa performance trois étoiles.