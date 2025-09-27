"C'est ça, la chose la plus importante" : les mots de Kompany après la victoire du Bayern contre le Werder

Ce vendredi soir, le Bayern de Vincent Kompany s'est imposé facilement 4-0 face au Werder Brême. L'ancien Diable Rouge s'est exprimé en conférence de presse après la rencontre.

Les Bavarois l'ont emporté grâce à des buts de Jonathan Ath (22e), Harry Kane (45e pen. et 65e) et Konrad Laimer. Trois anciens joueurs de l’Union SG et un Diable Rouge ont d'ailleurs joué du côté du Werder Brême : Senne Lynen, Cameron Puertas, Victor Boniface et Samuel Mbangula.

Vincent Kompany souligne ce qui est le plus important pour lui : "Il y a eu beaucoup de discussions en début de saison à propos de la profondeur de notre effectif, mais pour moi, la chose la plus importante est d’avoir une confiance totale, à 100 %, en chaque joueur."



Il souligne la performance d'un jeune joueur : "Quand quelqu’un est absent et que je dois le remplacer par un autre, je n’ai pas le sentiment que je dois m’attendre à moins. Aujourd’hui a été une bonne journée pour Tom Bischof. Nous devons utiliser tout l’effectif et compter sur chaque joueur."

Nous pouvons désormais nous concentrer sur les détails

"J’en suis maintenant à ma deuxième saison ici. Les choses sont différentes de ce qu’elles étaient durant les premiers mois de la saison passée. Il ne s’agit plus des bases, car elles sont désormais acquises et assimilées. Nous pouvons désormais nous concentrer sur les détails."

"Lorsqu’un joueur doit évoluer à un autre poste ou dans un autre rôle, il le comprend immédiatement, car nous travaillons ensemble depuis 16 mois", conclut-il.