"C'est ça, la chose la plus importante" : les mots de Kompany après la victoire du Bayern contre le Werder

"C'est ça, la chose la plus importante" : les mots de Kompany après la victoire du Bayern contre le Werder

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Ce vendredi soir, le Bayern de Vincent Kompany s'est imposé facilement 4-0 face au Werder Brême. L'ancien Diable Rouge s'est exprimé en conférence de presse après la rencontre.

Les Bavarois l'ont emporté grâce à des buts de Jonathan Ath (22e), Harry Kane (45e pen. et 65e) et Konrad Laimer. Trois anciens joueurs de l’Union SG et un Diable Rouge ont d'ailleurs joué du côté du Werder Brême : Senne Lynen, Cameron Puertas, Victor Boniface et Samuel Mbangula.

Vincent Kompany souligne ce qui est le plus important pour lui : "Il y a eu beaucoup de discussions en début de saison à propos de la profondeur de notre effectif, mais pour moi, la chose la plus importante est d’avoir une confiance totale, à 100 %, en chaque joueur."

Lire aussi… "C'est révélateur de Kompany" : le travail du coach salué par un ancien joueur du Bayern devenu CEO Sports

Il souligne la performance d'un jeune joueur : "Quand quelqu’un est absent et que je dois le remplacer par un autre, je n’ai pas le sentiment que je dois m’attendre à moins. Aujourd’hui a été une bonne journée pour Tom Bischof. Nous devons utiliser tout l’effectif et compter sur chaque joueur."

Nous pouvons désormais nous concentrer sur les détails

"J’en suis maintenant à ma deuxième saison ici. Les choses sont différentes de ce qu’elles étaient durant les premiers mois de la saison passée. Il ne s’agit plus des bases, car elles sont désormais acquises et assimilées. Nous pouvons désormais nous concentrer sur les détails."

"Lorsqu’un joueur doit évoluer à un autre poste ou dans un autre rôle, il le comprend immédiatement, car nous travaillons ensemble depuis 16 mois", conclut-il.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Bundesliga
Bundesliga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Bayern Munich
Werder Brême
Vincent Kompany

Plus de news

"C'est révélateur de Kompany" : le travail du coach salué par un ancien joueur du Bayern devenu CEO Sports

"C'est révélateur de Kompany" : le travail du coach salué par un ancien joueur du Bayern devenu CEO Sports

09:30
🎥 Ses anciens bourreaux de l'Union ? Vincent Kompany en a fait son affaire : le Bayern enchaîne

🎥 Ses anciens bourreaux de l'Union ? Vincent Kompany en a fait son affaire : le Bayern enchaîne

22:26
Ilay Camara met déjà son ancien club, le Standard, en alerte : "On prendra forcément les trois points"

Ilay Camara met déjà son ancien club, le Standard, en alerte : "On prendra forcément les trois points"

10:30
Nouveau succès pour le Stade de Reims de Théo Léoni et Norman Bassette entraîné par Karel Geraerts

Nouveau succès pour le Stade de Reims de Théo Léoni et Norman Bassette entraîné par Karel Geraerts

10:00
"On l'avait considéré comme perdu" : le coach de Séville accorde sa confiance à Adnan Januzaj

"On l'avait considéré comme perdu" : le coach de Séville accorde sa confiance à Adnan Januzaj

08:31
Jürgen Klopp a pris un Diable sous son aile cet été : "C'est une personne très importante pour moi"

Jürgen Klopp a pris un Diable sous son aile cet été : "C'est une personne très importante pour moi"

07:20
Des retours, mais surtout sur le banc ? La composition probable du Standard contre le Club de Bruges

Des retours, mais surtout sur le banc ? La composition probable du Standard contre le Club de Bruges

07:40
"J'attends plus d'initiatives de sa part" : un ancien Diable Rouge catégorique sur un jeune Brugeois

"J'attends plus d'initiatives de sa part" : un ancien Diable Rouge catégorique sur un jeune Brugeois

08:00
Invaincu depuis douze rencontres à Sclessin contre Bruges, le Standard veut prolonger sa série (18h15)

Invaincu depuis douze rencontres à Sclessin contre Bruges, le Standard veut prolonger sa série (18h15)

07:00
La logique respectée à 11 contre 10 : Léandro Rousseau co-meilleur buteur de D1B

La logique respectée à 11 contre 10 : Léandro Rousseau co-meilleur buteur de D1B

06:30
Que dire après une telle prestation ? Besnik Hasi ne mâche pas ses mots

Que dire après une telle prestation ? Besnik Hasi ne mâche pas ses mots

23:34
Ca n'aura pas duré longtemps : Anderlecht cale à OHL et descendra certainement vite du podium

Ca n'aura pas duré longtemps : Anderlecht cale à OHL et descendra certainement vite du podium

22:43
Antoine Bernier sait déjà où il finira sa carrière "même si c'est vrai que ça fait un peu mal aux yeux"

Antoine Bernier sait déjà où il finira sa carrière "même si c'est vrai que ça fait un peu mal aux yeux"

23:00
Quand une future révélation de l'Union faisait sourire : "Il ne ressemblait pas beaucoup à un joueur de foot"

Quand une future révélation de l'Union faisait sourire : "Il ne ressemblait pas beaucoup à un joueur de foot"

22:00
Le rapport qui a tout changé : quand Hein Vanhaezebrouck était tout proche d'entraîner Hans Vanaken

Le rapport qui a tout changé : quand Hein Vanhaezebrouck était tout proche d'entraîner Hans Vanaken

21:40
Rencontre très spéciale pour un joueur de Charleroi ce weekend...et cela vaut aussi dans le camp d'en face Interview

Rencontre très spéciale pour un joueur de Charleroi ce weekend...et cela vaut aussi dans le camp d'en face

21:20
Un boycott qui fait parler : le message fort des supporters d'Anderlecht

Un boycott qui fait parler : le message fort des supporters d'Anderlecht

21:00
2
Incontournable sous Tedesco, boudé par Garcia : "Je peux apporter ma magie à l'équipe"

Incontournable sous Tedesco, boudé par Garcia : "Je peux apporter ma magie à l'équipe"

20:30
Un ancien goleador de Pro League raccroche les crampons : "On ne peut pas jouer avec sa vie"

Un ancien goleador de Pro League raccroche les crampons : "On ne peut pas jouer avec sa vie"

20:00
"Une histoire exceptionnelle" : Rik de Mil revient sur les coulisses de son départ de Westerlo pour Charleroi

"Une histoire exceptionnelle" : Rik de Mil revient sur les coulisses de son départ de Westerlo pour Charleroi

19:30
Standard - Bruges, première grande affiche pour Vincent Euvrard : "C'est une autre forme de pression" Interview

Standard - Bruges, première grande affiche pour Vincent Euvrard : "C'est une autre forme de pression"

18:40
Ça continue de bouger à Anderlecht : encore un remaniement de taille

Ça continue de bouger à Anderlecht : encore un remaniement de taille

19:00
Vers une révolution dans le football ? La FIFA veut modifier radicalement la règle des penaltys !

Vers une révolution dans le football ? La FIFA veut modifier radicalement la règle des penaltys !

18:20
Wouter Vrancken règle ses comptes avec Genk : "Mon départ n'avait rien à voir avec le sportif"

Wouter Vrancken règle ses comptes avec Genk : "Mon départ n'avait rien à voir avec le sportif"

18:00
Avant le Standard, l'Union et la Ligue des Champions : pourquoi la blessure d'Onyedika inquiète le FC Bruges

Avant le Standard, l'Union et la Ligue des Champions : pourquoi la blessure d'Onyedika inquiète le FC Bruges

17:30
"Il mérite plus de crédit" : tête de turc du public d'Anderlecht, Luis Vazquez est-il vraiment si décevant ?

"Il mérite plus de crédit" : tête de turc du public d'Anderlecht, Luis Vazquez est-il vraiment si décevant ?

17:00
Des chocs en haut, comme en bas de tableau : la 6e journée comme premier tournant de la D1 ACFF ?

Des chocs en haut, comme en bas de tableau : la 6e journée comme premier tournant de la D1 ACFF ?

16:30
Mauvaise nouvelle pour Stef Wils : Dennis Praet s'est blessé à l'entraînement de l'Antwerp

Mauvaise nouvelle pour Stef Wils : Dennis Praet s'est blessé à l'entraînement de l'Antwerp

16:00
Rik de Mil privé de trois joueurs pour Charleroi - Malines, un duel pour rester dans le top 6

Rik de Mil privé de trois joueurs pour Charleroi - Malines, un duel pour rester dans le top 6

15:30
Bonne nouvelle pour Rudi Garcia : un Diable récemment blessé de retour pour un choc juste avant la trêve

Bonne nouvelle pour Rudi Garcia : un Diable récemment blessé de retour pour un choc juste avant la trêve

15:00
Recrue de Charleroi, il était d'abord courtisé par... le Standard : "Tant mieux que ça ne se soit pas fait"

Recrue de Charleroi, il était d'abord courtisé par... le Standard : "Tant mieux que ça ne se soit pas fait"

14:30
2
Le mercato se poursuit : un international qui pourrait défier les Diables en octobre débarque en Pro League

Le mercato se poursuit : un international qui pourrait défier les Diables en octobre débarque en Pro League

14:00
Bonne nouvelle pour Besnik Hasi : deux retours importants dans le groupe d'Anderlecht avant d'affronter OHL

Bonne nouvelle pour Besnik Hasi : deux retours importants dans le groupe d'Anderlecht avant d'affronter OHL

13:30
"Ce n'est pas facile de jouer à 11 contre 10" : la 14e place de Genk quasi oubliée après le succès aux Rangers

"Ce n'est pas facile de jouer à 11 contre 10" : la 14e place de Genk quasi oubliée après le succès aux Rangers

13:00
Enfoncé mentalement, Pieter Gerkens renaît : "Si Gand avait joué le titre, j'aurais pu l'accepter"

Enfoncé mentalement, Pieter Gerkens renaît : "Si Gand avait joué le titre, j'aurais pu l'accepter"

12:30
Dennis Ayensa pourrait-il changer de nationalité pour jouer la Coupe du monde 2026 ?

Dennis Ayensa pourrait-il changer de nationalité pour jouer la Coupe du monde 2026 ?

12:00

Plus de news

Les plus populaires

Bundesliga

 Journée 5
Bayern Munich Bayern Munich 4-0 Werder Brême Werder Brême
FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 15:30 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Wolfsburg Wolfsburg 15:30 RB Leipzig RB Leipzig
1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 15:30 FC Augsburg FC Augsburg
FC St. Pauli FC St. Pauli 15:30 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 18:30 Eintracht Francfort Eintracht Francfort
Freiburg Freiburg 28/09 Hoffenheim Hoffenheim
1. FC Cologne 1. FC Cologne 28/09 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Union Berlin Union Berlin 28/09 Hambourg Hambourg
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved