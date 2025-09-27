Jürgen Klopp a pris un Diable sous son aile cet été : "C'est une personne très importante pour moi"

Jürgen Klopp a pris un Diable sous son aile cet été : "C'est une personne très importante pour moi"
Photo: © photonews
Jürgen Klopp s'investit dans la stratégie sportive de la galaxie Red Bull depuis quelques mois. Du côté de Leipzig, il a ainsi poussé pour la venue de Johan Bakayoko.

Après Arthur Vermeeren puis Antonio Nusa il y a un an et Loïs Openda avant eux, Leipzig continue d'attirer de jeunes joueurs bien connus du football belge. Il y a quelques semaines, c'est Johan Bakayoko que le club allemand a été dénicher du côté du PSV.

L'ailier de 22 ans sortait d'une période plus compliquée à Eindhoven, où il a tâté du banc plus souvent qu'à son habitude. "J'avais besoin de changer d'environnement", avoue-t-il honnêtement dans son interview accordée à Sporza.

Leipzig pour s'épanouir à nouveau

"J'avais l'habitude de tout jouer au PSV. Mais l'entraîneur a fait d'autres choix et il est devenu champion, c'est qu'il a pris les bonnes décisions. C'était à moi de comprendre pourquoi je n'étais plus titulaire. Je suis quelqu'un qui se remet toujours en question", explique Bakayoko.

Leipzig a beau ne pas évoluer en Ligue des Champions cette saison, le Diable Rouge n'a pas hésité longtemps. Une bonne discussion avec Jürgen Klopp, désormais architecte de la stratégie globale de Red Bull, a achevé de le convaincre.

"J'y ai vu une formidable opportunité de m'épanouir ici, en tant que footballeur et en tant que personne. La conversation avec Klopp m'a confirmé que c'était le bon choix. Avec toute son expérience, c'est une personne très importante pour moi", conclut Bakayoko.

