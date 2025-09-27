"On l'avait considéré comme perdu" : le coach de Séville accorde sa confiance à Adnan Januzaj

Photo: © photonews

Adnan Januzaj a la confiance de son entraîneur au FC Séville, Matías Almeyda, en ce début de saison. Ce dernier s'est exprimé à son propos.

Joueur du club espagnol depuis 2022, le joueur belge ne s'y est jamais véritablement imposé. Il a connu un prêt à Istanbul Başakşehir en 2023 et un autre à l'UD Las Palmas lors du dernier exercice.

Sous contrat jusqu'en juin 2026 et de retour de son prêt, l'ailier belge a connu sa première titularisation contre Villarreal ce mardi. Il a disputé un total de 59 minutes de jeu dans la défaite de son équipe 1-2.

Matías Almeyda confiant

Son entraîneur veut lui faire confiance : "Tout le monde joue au football, mais tout le monde ne joue pas bien au football. Tout repose sur une question de confiance."

"Quand je suis arrivé, j’ai commencé à voir qu’il percevait des passes que d’autres ne voyaient pas. On l’avait considéré comme perdu, mais pas pour moi. Les joueurs traversent des périodes, ils n’oublient pas comment jouer", conclut-il en zone mixte. 

