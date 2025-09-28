Une saison record pour Vincent Kompany ? L'Allemagne en parle déjà

Le Bayern Munich, sous la direction de Vincent Kompany, est imbattable cette saison. Le Rekordmeister réalise des débuts incroyables en Bundesliga et a encore gagné 4-0 contre le Werder Brême vendredi soir.

Avec cinq victoires en cinq matchs, 22 buts marqués et seulement trois concédés, le Bayern est non seulement en tête, mais également en route vers quelque chose d'historique. En Allemagne, les médias se le disent déjà : ce Bayern, sous la direction de Kompany, pourrait remporter le titre à une vitesse record.

Le journal BILD a examiné les chiffres et en est arrivé à une conclusion surprenante. Jamais dans l'histoire de la Bundesliga une équipe n'a débuté avec de tels chiffres : une moyenne de 4,4 buts par match. Il ne s'agit désormais plus de savoir si le Bayern sera champion, mais plutôt de quand.



Lire aussi… "C'est révélateur de Kompany" : le travail du coach salué par un ancien joueur du Bayern devenu CEO Sports

La comparaison avec la saison 2013/14 est vite faite. À l'époque, le Bayern avait remporté le titre dès la 27e journée, le 25 mars. Partie à ce rythme, l'équipe de Vincent Kompany pourrait aller chercher ce record.

Harry Kane également en route vers un record

En plus de Kompany, qui impressionne en Allemagne avec son approche rafraîchissante, Harry Kane joue également un rôle clé. L'attaquant anglais a déjà marqué dix fois lors des cinq premiers matchs de championnat et est en passe d'établir un record de buts inédit. Seul Robert Lewandowski a fait mieux à ce stade et a battu en 2021 le record légendaire de Gerd Müller avec 41 buts en une seule saison.

Pour Kane et le Bayern, des records sont donc en vue : un nombre de buts sans précédent et le titre le plus rapide de l'histoire. Le buteur anglais semble s'épanouir comme jamais sous la direction de Kompany.