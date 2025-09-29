Philippe Clement bientôt entraîneur d'un club de... Bundesliga ?

Philippe Clement n'a toujours pas trouvé de nouveau défi. Plusieurs clubs ont montré un intérêt concret, mais l'entraîneur veut que tout corresponde à ses attentes. Et cela pourrait bien être le cas cette fois-ci !

Philippe Clement attend un défi depuis février. L’ancien Diable Rouge n’a toujours pas retrouvé de club depuis son départ des Rangers FC.

Et pourtant, l’intérêt n’a pas manqué. Son nom a circulé du côté du Standard et de l’Antwerp. Même le Pogon Szczecin, en Pologne, n’a finalement pas réussi à convaincre notre compatriote.

Une opportunité très intéressante…

Et c’est peut-être une bonne chose. Car une position très intéressante vient de se libérer. Le Borussia Mönchengladbach a décidé de se séparer de Gerardo Seoane après la défaite 6-4 face à l’Eintracht Francfort.

Le club allemand ne compte pas rester les bras croisés. Selon le Bild, les premiers contacts ont déjà eu lieu avec Philippe Clement pour prendre les rênes au Borussia Park.

… Et Philippe Clement est le candidat numéro un !

Ces dernières saisons, Mönchengladbach s’est imposé comme un solide club de milieu de tableau en Bundesliga. Mais il y a urgence : après cinq journées, les Fohlen occupent la dernière place avec seulement deux points.