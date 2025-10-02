L'un des Belges de Vincent Kompany à Burnley se relance bien et aurait déjà convaincu son club

Anass Zaroury a été prêté cet été par Lens au Panathinaikos. Et en quelques semaines, il aurait déjà convaincu le club grec de lever son option d'achat.

À l'arrivée de Vincent Kompany au Burnley FC, Anass Zaroury avait fait partie de la colonie belge débarquée en Championship. Si certains, comme Mike Trésor, ont rapidement disparu des radars, l'ailier arrivé de Charleroi a disputé 49 matchs et inscrit 10 buts pour les Clarets.

L'été passé, il signait au Racing Lens contre 5 millions d'euros, mais après des débuts prometteurs, Zaroury rentrait dans le rang (28 matchs, 2 buts, 3 assists). Cet été, les Sang & Or l'ont donc prêté au Panathinaïkos, en Grèce.

Rapidement, Anass Zaroury a impressionné, inscrivant notamment un triplé en Europa League pour le club athénien. Son style spectaculaire a déjà charmé le public du Panathinaïkos, prompt à s'enflammer. Et les dirigeants du Pana sont eux aussi convaincus.

En effet, selon Africafoot, le Panathinaïkos aurait d'ores et déjà décidé de lever l'option d'achat placée sur Anass Zaroury en fin de saison. La direction cède là aux demandes à la fois du public et du staff technique, qui souhaite régler le dossier au plus vite.

Anass Zaroury, devenu international marocain en 2022 avant la Coupe du Monde au Qatar, espère pouvoir se remettre en évidence aux yeux de Walid Regragui et participer au prochain Mondial avec les Lions de l'Atlas.