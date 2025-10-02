L'un des Belges de Vincent Kompany à Burnley se relance bien et aurait déjà convaincu son club

L'un des Belges de Vincent Kompany à Burnley se relance bien et aurait déjà convaincu son club
Deviens fan de Lens! 49

Anass Zaroury a été prêté cet été par Lens au Panathinaikos. Et en quelques semaines, il aurait déjà convaincu le club grec de lever son option d'achat.

À l'arrivée de Vincent Kompany au Burnley FC, Anass Zaroury avait fait partie de la colonie belge débarquée en Championship. Si certains, comme Mike Trésor, ont rapidement disparu des radars, l'ailier arrivé de Charleroi a disputé 49 matchs et inscrit 10 buts pour les Clarets. 

L'été passé, il signait au Racing Lens contre 5 millions d'euros, mais après des débuts prometteurs, Zaroury rentrait dans le rang (28 matchs, 2 buts, 3 assists). Cet été, les Sang & Or l'ont donc prêté au Panathinaïkos, en Grèce.

Rapidement, Anass Zaroury a impressionné, inscrivant notamment un triplé en Europa League pour le club athénien. Son style spectaculaire a déjà charmé le public du Panathinaïkos, prompt à s'enflammer. Et les dirigeants du Pana sont eux aussi convaincus.

En effet, selon Africafoot, le Panathinaïkos aurait d'ores et déjà décidé de lever l'option d'achat placée sur Anass Zaroury en fin de saison. La direction cède là aux demandes à la fois du public et du staff technique, qui souhaite régler le dossier au plus vite.

Anass Zaroury, devenu international marocain en 2022 avant la Coupe du Monde au Qatar, espère pouvoir se remettre en évidence aux yeux de Walid Regragui et participer au prochain Mondial avec les Lions de l'Atlas. 

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Ligue 1
Ligue 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Lens
Anass Zaroury

Plus de news

Le directeur sportif de l'OM fait une grande déclaration au sujet d'Arthur Vermeeren

Le directeur sportif de l'OM fait une grande déclaration au sujet d'Arthur Vermeeren

10:00
Charleroi a pris sa décision concernant un joueur à l'essai

Charleroi a pris sa décision concernant un joueur à l'essai

09:30
De Bruyne et Conte règlent leur différend : "Il n'y a aucun problème"

De Bruyne et Conte règlent leur différend : "Il n'y a aucun problème"

09:00
L'Union confrontée à ses limites ? La réponse très honnête de Sébastien Pocognoli Interview

L'Union confrontée à ses limites ? La réponse très honnête de Sébastien Pocognoli

08:20
Adriano Bertaccini calme tout le monde : "Ce n'est pas réaliste"

Adriano Bertaccini calme tout le monde : "Ce n'est pas réaliste"

08:00
Après une dernière saison au RSCA Futures, Joren Dom a trouvé son nouveau défi

Après une dernière saison au RSCA Futures, Joren Dom a trouvé son nouveau défi

07:40
Voici ce qu'aurait dit Kevin De Bruyne à Conte pendant sa sortie contre l'AC Milan

Voici ce qu'aurait dit Kevin De Bruyne à Conte pendant sa sortie contre l'AC Milan

07:20
Après Jashari, un autre joueur du Club de Bruges attiré par l'AC Milan ?

Après Jashari, un autre joueur du Club de Bruges attiré par l'AC Milan ?

07:00
Malgré un doublé d'Haaland, Monaco sauve un point sur le fil contre Manchester City

Malgré un doublé d'Haaland, Monaco sauve un point sur le fil contre Manchester City

06:40
Manchester United ne sait plus quoi faire d'un ancien joueur d'Anderlecht

Manchester United ne sait plus quoi faire d'un ancien joueur d'Anderlecht

06:20
Avec seulement...six ballons touchés, un Unioniste est passé à côté de son match : "Déconnecté des consignes" Interview

Avec seulement...six ballons touchés, un Unioniste est passé à côté de son match : "Déconnecté des consignes"

22:55
1
Kevin De Bruyne fait oublier son clash avec Conte grâce à une prestation magistrale contre le Sporting

Kevin De Bruyne fait oublier son clash avec Conte grâce à une prestation magistrale contre le Sporting

23:20
"On voyait que c'était le niveau de la Premier League" : les mots du gardien de l'Union après la défaite

"On voyait que c'était le niveau de la Premier League" : les mots du gardien de l'Union après la défaite

22:30
1
🎥 Le Comité de discipline a rendu son verdict après le rouge de Van Helden dans le derby limbourgeois

🎥 Le Comité de discipline a rendu son verdict après le rouge de Van Helden dans le derby limbourgeois

22:00
Zorgane et Rodriguez sortent la tête de l'eau, Leysen boit la tasse : les notes de l'Union contre Newcastle Analyse

Zorgane et Rodriguez sortent la tête de l'eau, Leysen boit la tasse : les notes de l'Union contre Newcastle

21:20
3
Kevin De Bruyne connaît sa sanction après son clash avec Conte

Kevin De Bruyne connaît sa sanction après son clash avec Conte

21:40
Too big, too strong : cette fois, la marche était trop haute pour l'Union face à Newcastle

Too big, too strong : cette fois, la marche était trop haute pour l'Union face à Newcastle

20:39
Le constat brutal de Vanhaezebrouck sur le Club de Bruges

Le constat brutal de Vanhaezebrouck sur le Club de Bruges

21:00
"J'ai vomi", "C'est de l'irrespect" : les supporters d'Anderlecht explosent après la décoration du Lotto Park

"J'ai vomi", "C'est de l'irrespect" : les supporters d'Anderlecht explosent après la décoration du Lotto Park

20:30
2
"Conte a eu raison de le remplacer" : un ancien grand coach s'en prend à Kevin De Bruyne

"Conte a eu raison de le remplacer" : un ancien grand coach s'en prend à Kevin De Bruyne

20:00
Nouvelle bourde de Nordin Jackers : le Club de Bruges a pris une décision

Nouvelle bourde de Nordin Jackers : le Club de Bruges a pris une décision

19:30
🎥 Même le tunnel a été aménagé : quand l'Union redécore le Lotto Park à sa manière

🎥 Même le tunnel a été aménagé : quand l'Union redécore le Lotto Park à sa manière

18:45
1
🎥 "C'est un rêve pour moi d'être ici" : Casper Nielsen évoque la situation du Standard, avec confiance

🎥 "C'est un rêve pour moi d'être ici" : Casper Nielsen évoque la situation du Standard, avec confiance

19:00
Un Clasico équilibré ? Le onze mixte du Standard et d'Anderlecht

Un Clasico équilibré ? Le onze mixte du Standard et d'Anderlecht

18:40
"Que voulez-vous de plus ?" : l'orage est passé, mais la foudre n'est pas tombée à Genk, et Fink se sent mieux

"Que voulez-vous de plus ?" : l'orage est passé, mais la foudre n'est pas tombée à Genk, et Fink se sent mieux

18:30
Recrue tardive à la Neuville : un ancien de Liga espagnole débarque pour sauver l'Olympic Charleroi

Recrue tardive à la Neuville : un ancien de Liga espagnole débarque pour sauver l'Olympic Charleroi

18:00
"Je suis venu pour l'équipe A" : en forme avec les Futures, Mihajlo Cvetkovic attend son heure à Anderlecht

"Je suis venu pour l'équipe A" : en forme avec les Futures, Mihajlo Cvetkovic attend son heure à Anderlecht

17:30
1
"Une performance contre le Barça ou Arsenal" : Bruges déjà condamné à l'exploit en Ligue des Champions

"Une performance contre le Barça ou Arsenal" : Bruges déjà condamné à l'exploit en Ligue des Champions

17:00
1
Aux grands d'enchaîner : l'Union décroche la première victoire de son histoire en Youth League

Aux grands d'enchaîner : l'Union décroche la première victoire de son histoire en Youth League

16:30
À la table des meilleurs : Kevin De Bruyne bientôt encore plus dans la légende de la Ligue des Champions ?

À la table des meilleurs : Kevin De Bruyne bientôt encore plus dans la légende de la Ligue des Champions ?

16:00
La presse française se trompe : Lucas Stassin n'a pas changé d'agent

La presse française se trompe : Lucas Stassin n'a pas changé d'agent

15:40
Dimitri De Condé contre-attaque et accuse Saint-Trond après les débordements du derby limbourgeois

Dimitri De Condé contre-attaque et accuse Saint-Trond après les débordements du derby limbourgeois

15:20
1
Union champion, mais Bruges et Genk en tête du marché : le nouveau top 10 des valeurs du championnat

Union champion, mais Bruges et Genk en tête du marché : le nouveau top 10 des valeurs du championnat

15:00
Hannes Delcroix, l'un des "autres" binationaux : un choix bien logique

Hannes Delcroix, l'un des "autres" binationaux : un choix bien logique

14:40
Un espoir du football marocain signe son premier contrat professionnel au Cercle

Un espoir du football marocain signe son premier contrat professionnel au Cercle

14:20
Un match au Standard pour les Diablotins U17 : Anderlecht et Genk comme principaux fournisseurs

Un match au Standard pour les Diablotins U17 : Anderlecht et Genk comme principaux fournisseurs

14:00

Plus de news

Les plus populaires

Ligue 1

 Journée 7
Paris FC Paris FC 03/10 Lorient Lorient
Metz Metz 04/10 Marseille Marseille
Brest Brest 04/10 Nantes Nantes
Auxerre Auxerre 04/10 Lens Lens
Lyon Lyon 05/10 Toulouse Toulouse
Le Havre Le Havre 05/10 Rennes Rennes
Strasbourg Strasbourg 05/10 Angers Angers
Monaco Monaco 05/10 Nice Nice
Lille OSC Lille OSC 05/10 PSG PSG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved