Rudi Garcia a été interrogé sur le cas de Mile Svilar : voici sa réponse

Rudi Garcia a été interrogé à propos d'une potentielle sélection de Mile Svilar en équipe nationale. Le sélectionneur des Diables Rouges n'a cependant pas apporté de nouvelles précisions...

Le 10 septembre dernier, La Gazzetta dello Sport révélait que le portier belgo-serbe s'était entretenu avec des avocats afin de parvenir à acter son changement de nationalité sportive. Il ne peut actuellement pas être repris avec les Diables Rouges en raison d’un match amical qu'il avait disputé avec la Serbie en septembre 2021.

Le sélectionneur national serait ouvert quant à une sélection du gardien de la Roma, mais cela est visiblement toujours impossible. On ignore pour le moment si une solution parviendra à être trouvée, même l'entraîneur des Diables Rouges n'en sait pas vraiment plus.

Rudi Garcia regrette l'absence de ce Diable Rouge : "Il est unique"

Les mots de Rudi Garcia sur Mile Svilar 

"Je ne sais pas. Mile est très fort, mais il a ce problème d’une demi-rencontre jouée avec la Serbie. Je suis bien couvert avec le plus fort de tous : Courtois," explique Rudi Garcia dans un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport.

C'est un dossier qu'il faudra évidemment suivre dans les prochaines semaines. Seul l'avenir nous dira si ce changement de nationalité est réellement envisageable.

En tout cas, la prochaine trêve se fera très certainement sans Mile Svilar. La Belgique recevra la Macédoine du Nord à Gand le vendredi 10 octobre avant de se déplacer à Cardiff le lundi 13 pour affronter le Pays de Galles.

