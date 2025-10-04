Malick Fofana dos au mur à Lyon : "J'en attends beaucoup plus de lui, il doit mieux faire"

Auteur d'un début de saison prometteur, Malick Fofana n'a pas été décisif lors des quatre derniers matchs de Ligue 1 avec Lyon. Contre Salzbourg, en Europa League, le Diable Rouge a commencé sur le banc pour la première fois de la saison.

Malick Fofana est-il en train de perdre sa place à l’Olympique Lyonnais ? Pas encore, mais le Diable Rouge de 20 ans peine à convaincre son entraîneur, Paulo Fonseca.

Auteur d’un début de saison prometteur, avec un but et une passe décisive lors des deux premiers matchs des Gones à Lens et contre Metz, l’ancien joueur de La Gantoise n’a depuis plus été impliqué dans un but.

Paulo Fonseca en attend plus de Malick Fofana

Conservé par Lyon malgré de grosses offres durant l’été, Fofana avait commencé tous les matchs de la saison, sauf le dernier, jeudi, contre le Red Bull Salzbourg en Europa League, où il est entré à la 68e minute.

Contre Toulouse, ce dimanche à 15h00, il devra montrer qu’il est capable de monter en puissance. Paulo Fonseca lui a d’ailleurs adressé une sérieuse remontrance en conférence de presse avant la rencontre.

"Je dois dire que j’attends plus de Malick. Je pense qu’il peut faire davantage. Il en a la capacité, et il sait que j’attends plus de lui […]. Un joueur comme Malick doit être constant : il ne peut pas faire un bon match puis un match moyen. Il peut et doit faire plus. Cela commence à l’entraînement. Il doit comprendre que cette saison est importante pour lui." Fofana devra montrer, dès ce dimanche, que le message est bien passé.