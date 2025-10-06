Romelu Lukaku absent du podium : les salaires parfois surprenants des Diables

Romelu Lukaku absent du podium : les salaires parfois surprenants des Diables
Thibaut Courtois est désormais le joueur le mieux payé des Diables Rouges, selon les chiffres de la plateforme Capology. Le gardien du Real Madrid, qui a prolongé son contrat jusqu'en 2027 et touche un salaire annuel brut de 15 millions d'euros, hors bonus et contrats de sponsoring.

Du haut de ses 33 ans, Courtois reste une référence absolue à la fois pour le Real et l'équipe nationale. Kevin De Bruyne a par contre vu ses revenus chuter considérablement après son transfert de Manchester City à Naples. Alors qu'en Angleterre, il gagnait encore 25 millions bruts par an, il ne reçoit désormais "que" 11,1 millions d'euros.

Pourtant, il reste le joueur le mieux payé de l'équipe napolitaine, devant Rasmus Hojlund (9,2M) et Romelu Lukaku (7,6M), actuellement blessé. Youri Tielemans et Amadou Onana se distinguent également parmi les joueurs belges en Europe.

La génération dorée encore bien présente

Le duo du milieu de terrain d'Aston Villa gagne respectivement 9 et 8,4 millions d'euros par an. Cela montre la puissance financière de la Premier League, en particulier en ce qui concerne la rémunération des joueurs clés. De son côté, Loïs Openda a vu son salaire passer de 5,6 à 7,4 millions d'euros lors de son déménagement de Leipzig à la Juventus.

Axel Witsel gagne maintenant environ 4,1 millions d'euros par an à Girona. Il est ainsi le joueur le mieux payé de son club, devant notamment Daley Blind et Donny van de Beek. Bien que cela ne puisse être comparé à ses salaires précédents à l'Atlético Madrid (8,3M), Dortmund (8M) ou en Chine (18M), c'est une belle récompense pour le milieu de terrain de 36 ans.

Thomas Meunier se distingue à Lille avec un salaire annuel de 4,5 millions d'euros, le deuxième plus élevé après le Portugais André Gomes (5,4M), loin devant Alexis Saelemaekers et Malick Fofana, qui gagnent relativement peu par rapport à leur niveau. Le Milanais touche 1,28 million d'euros par an, tandis que le second reçoit un million par an de la part de Lyon. Ce n'est pas pour rien qu'une nouvelle négociation de contrat ou un transfert est à l'horizon, en particulier pour Saelemaekers.

Salaires des Diables Rouges 2025-2026 (brut par an)

  • Thibaut Courtois: €15.000.000
  • Kevin De Bruyne: €11.100.000
  • Youri Tielemans: €9.000.000
  • Amadou Onana: €8.400.000
  • Romelu Lukaku: €7.600.000
  • Loïs Openda: €7.400.000
  • Thomas Meunier: €4.500.000
  • Axel Witsel: €4.100.000
  • Alexis Saelemaekers: €1.280.000
  • Malick Fofana: €1.000.000
