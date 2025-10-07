Objectif Coupe du monde 2026 pour Lucas Stassin ? Le buteur est clair

Objectif Coupe du monde 2026 pour Lucas Stassin ? Le buteur est clair
Lucas Stassin se donne le droit de rêver : non sélectionné en ce mois d'octobre par Rudi Garcia, il croit toujours en ses chances de disputer la prochaine Coupe du monde.

Être repris en équipe A lors d'une prochaine trêve serait déjà une étape de franchie pour lui : "Moi, de toute façon, j’ai des ambitions, j’ai des rêves, et je sais que forcément, l’équipe première en fait partie."

Le prochain Mondial reste dans un coin de sa tête : "Je sais aussi qu’il y a une Coupe du monde cet été, et voilà, je vais essayer de tout faire, entre guillemets, pour faire une saison performante d’un point de vue individuel, pour espérer une future sélection pour la Coupe du monde."

Le buteur évolue actuellement dans l'antichambre du football français. Jouer en seconde division, cela ne mettrait-il pas en péril une potentielle sélection ? Lui, en tout cas, y croit : "Parce qu’au final, ce qu’il faut faire dans une sélection, je pense que c’est d’avoir des joueurs qui soient prêts, qui soient en forme, etc. Et comme je l’ai dit, si j’arrive à faire une bonne saison, je pense que même si, comme je l’ai répété, c’est en Ligue 2, ce n’est pas dans un gros championnat comme la Liga ou la Premier League, je pense qu’à un moment, mettre des buts ou être décisif, ça peut aussi se refléter en équipe nationale."

Le coach (Rudi Garcia) connaît la valeur de la Ligue 2

"Le coach (Rudi Garcia) connaît la valeur de la Ligue 2, il connaît la valeur de Saint-Étienne forcément", précise-t-il au micro de RTL Sports. "Donc je pense que c’est aussi des paramètres à prendre en compte. Ce n’est pas non plus un petit championnat comme on le pense."

Un départ cet hiver de Saint-Étienne est d'ailleurs toujours envisageable. Ses performances sur le terrain seront de toute façon cruciales : "Et comme je te l’ai dit, si jamais j’arrive à faire une grosse saison, ou un potentiel transfert ici, comme on l’a dit à la trêve hivernale, et que je sois performant, j’ai toujours l’espoir, bien sûr."

