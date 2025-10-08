Le patron du Bayern Munich s'exprime sur l'avenir de Vincent Kompany

Le Bayern Munich semble inarrêtable sous Vincent Kompany. Le club bavarois paraît d'ores et déjà promis au titre natioonal, et la direction espère que le coach belge restera le plus longtemps possible.

L'arrivée de Jonathan Tah et Luis Díaz s'est avérée être un coup de maître, mais c'est surtout la touche de Kompany qui fait rêver les fans. Le directeur sportif Christoph Freund s'est exprimé de manière extrêmement élogieuse au sujet de son entraîneur sur ServusTV. "Il est extrêmement ambitieux, mais cela vaut aussi pour les joueurs. Ils veulent tous gagner, et Vincent comprend parfaitement leur état d'esprit", a déclaré Freund. "Il a un excellent lien avec le groupe et les fait jouer un football attractif.»

Selon Freund, Kompany a établi une base claire: travailler dur, mais aussi s'amuser. "Il n'y a jamais eu autant de course et de sprint au Bayern, mais les joueurs le font avec plaisir parce qu'ils s'amusent ensemble. C'est la force de ce groupe.»

Kompany, "l'entraîneur parfait" pour le Bayern ?

L'ancien Diable Rouge semble donc réussir à allier intensité et plaisir - une combinaison rare dans les clubs de haut niveau de ce calibre. Que Kompany donne aussi leur chance aux jeunes joueurs est particulièrement apprécié par la direction.

Malgré les craintes d'un manque de profondeur dans l'effectif, il a su amener le Bayern Munich à un parfait équilibre. Les jeunes obtiennent du temps de jeu, les nouveaux venus comme Díaz et Tah ont été intégrés sans heurts, et les stars comme Harry Kane semblent encore mieux performer.

Freund a conclu avec un message clair: "Nous avons trouvé l'entraîneur parfait. Espérons qu'il restera encore longtemps au Bayern Munich". Avec la forme actuelle de l'équipe et l'influence incontestable de Kompany, personne ne semble en douter pour le moment.