Lucas Stassin vers l'Italie en janvier ? L'intérêt date de l'été, mais ne s'est pas (encore ?) concrétisé

Malgré de nombreuses rumeurs et un vif intérêt de plusieurs clubs, Lucas Stassin est finalement resté à l'AS Saint-Étienne cet été. Cependant, ses prétendants n'ont pas abandonné et devraient revenir à la charge lors du mercato hivernal.

Joueur phare de l’AS Saint-Étienne, Lucas Stassin a failli quitter le club cet été. L’ancien attaquant d’Anderlecht et de Westerlo souhaitait franchir un palier dans sa carrière, mais le club français souhaitait conserver son meilleur buteur afin de jouer les premiers rôles en Ligue 2.

Malgré l’intérêt de plusieurs clubs européens, Lucas Stassin est donc resté à Saint-Étienne. Cette situation n’a probablement pas augmenté ses chances avec les Diables Rouges, puisqu’il a été repris par Gill Swerts, et non par Rudi Garcia, pour ce rassemblement d’octobre. Cela s’explique sans doute par le fait que le joueur de 20 ans évolue dans un championnat considéré comme moins compétitif.

La Roma s'est renseignée en été, mais n'a pas relancé les discussions

Néanmoins, les prétendants de Lucas Stassin ne baissent pas les bras. Les clubs intéressés lors du mercato estival devraient retenter leur chance en hiver, d’autant plus que l’avant-centre a récemment laissé entendre qu’un départ en janvier n’était pas exclu.

Le Paris FC, qui s’était montré le plus concret cet été, reste intéressé. Promu en Ligue 1, le club vise haut et aimerait enrôler l’attaquant des Diablotins, mais il n’est pas le seul sur le coup.

Récemment, la presse italienne a évoqué un intérêt de l’AS Roma. Selon nos informations, le club romain s’est renseigné cet été mais n’a pas concrétisé le transfert et n’a pas encore relancé les discussions. Il n’y a donc rien de nouveau à ce sujet, même si le club italien pourrait bien tenter un nouvel assaut lors du mercato hivernal.