Un joueur de Vincent Kompany en route pour l'Italie cet hiver ? Bonne ou mauvaise nouvelle pour les Bavarois ?

Raphaël Guerreiro fait partie des joueurs bavarois que Vincent Kompany utilise peu en tant que titulaire en ce début de saison. L'arrière gauche pourrait quitter le club allemand dès cet hiver.

L’international portugais a malgré tout pris part à sept rencontres sur dix possibles, mais seulement deux titularisations. Le reste du temps, il est beaucoup entré en jeu en fin de rencontre.

S’il souhaite obtenir plus de temps de jeu, un départ cet hiver pourrait être une solution. Selon TuttoMercatoWeb, il attirerait la Juventus.

Le club italien veut se renforcer sur les côtés de l’arrière-garde. Sur le côté gauche, le nom de Raphaël Guerreiro aurait été coché par la direction turinoise.

Raphaël Guerreiro bientôt en fin de contrat

Le latéral est actuellement sous contrat jusqu’en juin 2026 avec le Bayern. S’il ne prolonge pas, un départ cet hiver arrangerait le club allemand, puisqu’il éviterait ainsi de le voir partir gratuitement l’été prochain.





Sa valeur marchande est estimée à 8 millions d’euros selon Transfermarkt. Reste à voir combien les Turinois seront prêts à mettre sur la table.