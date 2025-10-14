Une Panenka pour la première place : les U21 belges se rapprochent de l'Euro 2027

Les Diables Rouges ont fait un grand pas vers le Mondial 2026. Les U21 ont parfaitement lancé leur campagne de qualification pour l'Euro 2027.

L’Euro 2027 se jouera en Serbie et en Albanie. Quatorze autres pays pourront se qualifier pour le tournoi. Les Diables Rouges U21 doivent récolter un maximum de points pour y participer.

Les U21 s’imposent face au Danemark

Après avoir perdu des points contre la Biélorussie, les U21 ont bien réagi le week-end dernier avec une grosse victoire 7-0 face au pays de Galles. Ce succès leur permet de revenir à hauteur du Danemark et de l’Autriche, avec 4 points sur 6. La rencontre face au Danemark s’annonçait importante pour la première place du groupe.

Le match a longtemps été fermé, et le 0-0 semblait être le score final. Jusqu’à ce que Norman Bassette ne débloque la situation et fasse trembler les filets pour le 1-0.

Une Panenka pour faire la différence

Le match a été serré du début à la fin, et les deux équipes se neutralisaient. Puis Norman Bassette a surgi pour ouvrir le score et donner l’avantage aux jeunes Diables.

Lucas Stassin a tiré le penalty et a assuré la victoire avec une belle Panenka. Grâce à ce succès 2-0, la Belgique prend la tête du groupe avec 7 points sur 9.