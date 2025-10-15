Le Real Madrid et le FC Barcelone prêts à recruter un cadre de Vincent Kompany ?

Dayot Upamecano arrivera en fin de contrat au Bayern l'été prochain. Restera-t-il en Bavière ou se lancera-t-il dans un nouveau défi ? Difficile de répondre à cette question, mais il ne manque en tout cas pas d'intérêt.

Selon Foot Mercato, plusieurs clubs de Premier League le suivent : Manchester United est cité. Mais là où l’intérêt est le plus grandissant, c’est en Espagne. Le FC Barcelone et le Real Madrid sont sur le coup. Les Madrilènes veulent remplacer Antonio Rüdiger et David Alaba, le profil du Français est apprécié en interne. Les Catalans s’activent et sont également très intéressés.

Le joueur, qui a pris part à neuf rencontres sur dix, dont huit en tant que titulaire depuis le début de saison, semble épanoui en Bavière. Vincent Kompany lui accorde toute sa confiance ! Le défenseur de 26 ans n’a pas encore pris sa décision : l’option de prolonger son contrat est toujours envisagée.

Les négociations se poursuivent pour prolonger son bail

Les Bavarois tentent de le prolonger. "Les négociations se poursuivent pour prolonger son bail. Bien sûr, nous aimerions qu’il reste longtemps avec nous", avait récemment déclaré le président Herbert Hainer.

Ce sera lui seul qui décidera ce qui est le mieux pour lui. L’international français était arrivé en Bavière en juillet 2021 en provenance du RB Leipzig. En cas de départ, il mettrait donc un terme à un chapitre long de près de cinq années (2021-2026).

Avant son passage à Leipzig (2017-2021), Dayot Upamecano évoluait du côté de l’Autriche. Il était sous contrat avec le RB Salzbourg (2015-2017), où il a notamment connu un prêt au FC Liefering (2015-2016).

